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Что не так в фильме «Чемпион мира»: шахматный эксперт — об исторических неточностях, ляпах и малоизвестных фактах

Исторические ляпы фильма «Чемпион мира». Что не так в новом российском кино о шахматах?
Дмитрий Кряквин
Исторические ляпы фильма «Чемпион мира»
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Искать исторической правдивости в фильме с Хабенским не стоит — слишком уж много нестыковок и неточностей.

В канун Нового года на экраны страны вышел долгожданный фильм «Чемпион мира» от студии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Лента рассказывает об интереснейшем противостоянии советского чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и его исторического соперника, невозвращенца Виктора Корчного и их драматичном матче в Багио в 1978 году.

Сразу скажу, что если рассматривать эту картину как комедию или лёгкий новогодний фильм (который, правда, длится 2,5 часа) и не искать в ней исторической правдивости, то лента получилась весьма неплохая. Отлично поработал консультант фильма, известный шахматный историк и куратор музея шахмат Центрального дома шахматиста Дмитрий Олейников – в картине нет ляпов в шахматных поединках или оформлении шахматных сцен. Более того, происходящее на доске точь-в-точь повторяет поединки Карпова с Корчным.

А в остальном… Давайте разбираться, что же не так с «Чемпионом мира».

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Фишер оказался другом Карпова. Что?!

Сначала о главных героях. Конечно, великолепен Хабенский, исполняющий роль Корчного, а Янковский, играющий Карпова, похож на Анатолия Евгеньевича худощавой фигурой и причёской, но, например, в картине 12-й чемпион мира изображен этаким фанатом спортзала, а мы знаем, что у настоящего Карпова в лучшие годы имелись проблемы с физической формой.

Фото: кадр из фильма «Чемпион мира»

Известно, что Янковский консультировался с известным российским гроссмейстером Даниилом Дубовым, и мне кажется, в некоторых деталях его герой куда больше похож на Даню, чем на Анатолия Карпова. И по интонациям, и по манере говорить.

Вообще, обычному зрителю смотреть киноисторию будет легко, а вот перед человеком, хорошо знающим шахматную историю и читавшим о битвах Виктора Грозного с советской легендой, тут и там, как булыжники на мостовой, выскакивают исторические несоответствия.

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Начнём с того, что после несостоявшегося матча с Фишером «бумажным чемпионом» Карпова называли только западные журналисты, и вряд ли об этом кто-то решился бы говорить в СССР. Причём Фишер в кино почему-то оказался большим другом Анатолия, подарил ему картину, где Морфи играет с дьяволом (в конце фильма Карпов отсылает её печальному Корчному – просто апофеоз творческой мысли сценариста) и пытался угостить советского шахматиста препаратом из мексиканской гремучей змеи. Что, чёрт побери?!

На самом деле Карпов после 1975 года действительно искал матча с Фишером, и Кампоманесу в Японии чуть не удалось уговорить Бобби подписать контракт, но перед Багио с американцем виделся Корчной. Виктор Львович ждал от ушедшего из шахмат гения откровений, но потихоньку сходивший с ума Фишер притащил антисемитские книги, и контакта не получилось.

Корчной — карикатурный злодей?

Фильм рассказывает о противостоянии со стороны Карпова – ему посвящена большая часть времени на экране. Корчной же выведен сугубо отрицательной фигурой, чуть ли не карикатурным злодеем (впрочем, и в жизни Виктор Львович не был ангелом). Лопал хот-дог по время партии, «запинал до больницы Петросяна» (явная гипербола, хотя гроссмейстеры на претендентском матче действительно пихались ногами под столом), кидался фигурами, глядишь – и ножом кого-то пырнёт! А ещё делал ставки на петушиные бои, приходил на игру со счетчиком Гейгера. Излишнее внимание уделено и чёткам Корчного – да, он использовал их, но не настолько же…

Не могу понять, почему в картине столько времени отведено фигуре министра спорта Грамова (в фильме он Градов). Кому какое дело, поедет ли в баню министр спорта, если фильм про шахматы? Да и на самом деле, Грамов возглавлял спорткомитет во время поединков Каспаров – Карпов!

Тут же он делает всяческие пакости за спиной Карпова – и в Багио летит, держа камень за спиной. И пытается делать всё, чтобы матч с Корчным не состоялся, угрожает ему. Чёрную икру привёз от Алиева, покровителя Каспарова… Смешались кони, люди. Наверное, режиссёр разместил в фильме всё, что слышал от Анатолия Евгеньевича, которому картина, кстати, понравилась. Мне Карпов тоже рассказывал историю про каспаровскую чёрную игру.

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Штаб тренеров Карпова показан очень странно. Игорь Зайцев, интеллигентнейший в жизни человек, радостно кричит, что матч будет «до кровавых соплей». Железный Виктор Батуринский с его прошлым в СМЕРШе показан какой-то инфантильной, беспомощной и недалёкой фигурой. А он и в шахматы хорошо играл, нашёл сильный отложенный ход в одной из партий, а тут только открытки смешно читает и рубится в карты. Юрий Балашов тоже похож на настоящего Балашова только усами, а Михаил Таль – лысиной, обрамлённой волосами. Штаб Карпова весь матч в Багио только и делает, что пьёт. Зато показан повар, за поездку которого в своё время Карпов действительно выдержал настоящий бой – его не хотели выпускать из страны. Очень смешно звучит, когда секунданты хором говорят: «Как же хорош Корчной! Против Виктора Львовича как против стены!» Это после ничьей белыми в 18 ходов! И, кстати, Карпов не придумывал новинки в открытом варианте испанской партии – там всей страной Виктора Львовича проламывали.

Женщины Анатолия Евгеньевича – это тонкая тема. С первой своей женой Ириной он развёлся во время ужасающего безлимитного поединка с Каспаровым, а в фильме его подругу зовут Вероника, но занятно, что перед решающей партией при счёте 5:5 именно она диктует Анатолию дебютный вариант в Пирце-Уфимцева из домашней картотеки.

Змея, будильник, вертолёты спецслужб

В фильме присутствует парапсихолог Корчного господин Берлинер. Однако на самом деле Корчной вызвал его, чтобы противодействовать психологу и специалисту по физической подготовке Карпова Зухарю, который в картине вообще не показан, как и не освещён скандал с тем, как Анатолию Евгеньевичу во время игры приносили йогурт – это была одна из фишек советского штаба – так они планировали вывести из себя мнительного соперника.

Руководитель штаба Корчного и его спутница Петра Лееверик выглядит красивой, милой и тихой девушкой. На самом же деле она весь матч воевала с советскими, Батуринским и, кстати, отправила не понравившегося ей Берлинера домой задолго до конца матча. Анатолий Карпов некогда лично поведал мне, что именно из-за Петры, сидевшей в советских лагерях, Корчной так ополчился на бывших друзей – в том числе таких безобидных, как Полугаевский или Таль.

«Вы забрали у меня семью!» – говорит в фильме Карпову Корчной, который на самом деле оставил её в СССР сам, хоть и потом боролся за её выезд.

Забавно, как объяснены причины того, что при счёте 2:5 претендент начал отыгрываться. То змею подложили, то заведённый будильник (хотя у Карпова действительно имелись проблемы со сном во время матча), то вертолёты иностранных спецслужб вокруг виллы летали, мешая спать.

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Приплетена какая-то грузинская атака Мхедрули (этюдная тема Гиа Надареишвили), когда Анатолий Евгеньевич влепил мат двумя конями в цейтноте Корчного. Я впервые слышу этот интересный термин в контексте матча в Багио.

Каким-то заглянувшим на огонёк школьником показан и глава шахматной федерации СССР легендарный космонавт Виталий Севастьянов, который перед 32-й партией повёз Карпова на баскетбол, а потом заставил на обратном пути выйти из машины и долго идти пешком (в фильме это невозможно – идут вечные проливные дожди). А ведь он сыграл тогда действительно большую роль. И разве Карпов опоздал на 32-ю партию? Разве не показал анализ, который и до сих пор считается каноническим? Явно его не в машине по пути на игру смотрели! Секунданты же могли сказать всё что угодно, кроме: «Мы покажем, что хотим ничью!»

На самом деле отчасти комедийный характер фильма показывает тот факт, что в конце звучит «Арлекино» в исполнении Пугачевой – мол, серьёзно не относитесь. И если действительно серьёзно не относиться, то «Чемпиона мира» я посмотреть рекомендую.

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