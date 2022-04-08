Суд сенсационно оправдал Россию в санях. Но радоваться рано – нас всё равно выгонят

Мы все уже привыкли к тому, что российский спорт в западном мире сейчас только запрещают, отстраняют и исключают. Поэтому новость о том, что в санном спорте с России сняли наложенный месяц назад запрет на выступления, прозвучала словно гром среди ясного неба. Это маленькая сенсация.

Однако радоваться тому, что теперь и все остальные федерации, глядя на саночников, будут оправдывать Россию, прямо скажем, нет смысла.

Международная федерация санного спорта ограничила в правах Россию 2 марта. По санкциям – полный комплект: запрет нашим спортсменам принимать участие в стартах под эгидой организации, запрет проводить подобные турниры и запрет на работу российских представителей в комиссиях FIL.

Федерация санного спорта России подготовила и направила апелляцию в Арбитражный суд FIL, и тот весьма неожиданно встал на сторону нашей страны.

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«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Мы считаем, что согласно уставу исполком FIL не имел права отстранять наших спортсменов от участия в международных стартах, а наших представителей в рабочих группах международной федерации – от работы. Также считаем несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России. Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», – приводит ТАСС слова главы ФССР Наталии Гарт.

Известно, что арбитры вынесли это решение, поскольку сочли все санкции, основанными только на российском гражданстве саночников и чиновников, а подобная дискриминация запрещена уставом международной федерации.

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала удовлетворение апелляции российских саночников на отстранение.

«Удовлетворение апелляции и допуск российских саночников до международных соревнований – очень хороший прецедент для остальных спортивных федераций, который будет принят во внимание. Конечно, он необязателен. Но для остальных федераций очень важно, что такие решения уже были признаны неправомерными.

Юридически вынесение решения напрямую по спортсменам, без отстранения федерации – это очень странный ход, тем более наказание людей за действия, которые они не совершали. Для спортсменов эта ситуация находится вне их контроля. Думаю, именно это и было принято во внимание при удовлетворении апелляции ФССР».

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Казалось бы, вот она – победа! Первая, способная положить началу полному восстановлению российского спорта в своих правах. Но радоваться рано.

Международная федерация санного спорта вряд ли готова пойти на создание такого прецедента. Сейчас, чуть более чем через месяц после начала всех политических событий, когда антироссийские настроения на Западе доведены до предела, от FIL просто отвернутся спонсоры и спортсмены из других стран, если россиянам будет позволено выступать. Так что этого не допустят.

Сразу после решения Арбитражного суда было объявлено о сборе экстренного конгресса FIL. Там будет обсуждаться исключение ФССР, а также лично Наталии Гарт из исполкома международной федерации. И не приходится сомневаться, что эти решения будут приняты.

Безусловно, Россия сможет снова подготовить апелляцию, снова обратиться и в Арбитражный суд FIL, и в Спортивный арбитражный суд (CAS) и, возможно, даже сможет вновь добиться положительного результата. Но в одном можно быть уверенными – без долгого сопротивления на соревнования россиян не пустят. Поэтому пока есть хоть небольшие шансы, за них нужно цепляться.