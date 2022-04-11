«Грустно за спортсменок». Сменившая пол чемпионка призвала защитить женщин от трансгендера

Участие трансгендерных спортсменов в международных турнирах после Олимпиады в Токио является почти стандартным явлением. Но даже здесь нашлось то, что может поразить. Телезвезда Кейтлин Дженнер, которая в прошлом была Брюсом и выиграла Олимпийские игры 1976 года, выступила против трансгендерной американской пловчихи Лии Томас. Почему же Дженнер выступает против «своего»?

«Я женщина и простой пловец»

22-летняя Лия Томас взбудоражила общественность в декабре 2021 года. Тогда пловчиха ростом около 185 см выиграла три золотых медали на чемпионате США среди женщин. Спортсменка выиграла кроль на 200 ярдов, установила рекорд на дистанции в 500 ярдов, а также на дистанции в 1650 ярдов, опередив второе место на какие-то невероятные 38 секунд.

Лия Томас Фото: Kathryn Riley/Getty Images

И всё бы ничего, вот только, ещё будучи два года назад Уиллом, Томас не показывала особо впечатляющих результатов. Уилл был пловцом не самого высокого уровня, его лучшими результатами были вторые места на трёх дистанциях: 200, 500 и 1650 ярдов в Лиге Плюща. В ноябре 2019 года Томас последний раз выступала в качестве мужчины. После этого спортсменка прошла гормональную терапию, чтобы к 2021 году стать Лией.

«Я женщина, как и все в команде. Всегда считала себя просто пловцом. Это то, чём я долго занимаюсь, то, что я люблю. Я хожу в бассейн каждый день и выкладываюсь на максимум. Не обращаю внимания на негатив и ненависть. Я здесь, чтобы плавать», – заявляла Томас.

В марте этого года на турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Томас снова одержала победу на своих дистанциях, обойдя призёров Олимпийских игр Эмму Вейант и Эрику Салливан. Несмотря на мощнейшие победы, выступления Лии вызвали неоднозначную реакцию общественности. Так, во время заплыва на 500 ярдов группа активисток Standing For Women устроили протестную акцию. Они держали плакаты с надписями «Поддержите справедливый спорт для женщин и девочек» и «Спасём женский спорт!». Кроме того, 16 партнёрш по команде Пенсильванского университета подписали письмо, в котором требуют отстранить Лию от выступлений до прохождения ещё одного курса гормональной терапии.

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«Трансгендеры не угроза женскому спорту»

Тем не менее у Томас есть сильная поддержка со стороны не только представителей её меньшинства, но и соперниц. Серебряный призёр Токио-2020 Брук Форд, проигравшая Лие, активно поддержала спортсменку: «Я считаю, что относиться к людям с уважением и достоинством важнее, чем любой трофей или рекорд, поэтому у меня не будет никаких проблем, чтобы соревноваться с Томас».

Эрика Салливан Фото: Al Bello/Getty Images

Аналогичное мнение высказала и другая серебряный призёр Токио Эрика Салливан. Она заявила, что у женщин есть гораздо большие проблемы, чем трансгендеры.

«Многие из тех, кто выступает против того, чтобы трансгендерные спортсмены, такие как Лия, могли заниматься спортом, утверждают, что «защищают женский спорт». Как женщина, занимающаяся спортом, я могу сказать вам, что знаю, каковы реальные угрозы женскому спорту: сексуальное насилие и домогательства, неравная оплата и ресурсы, а также нехватка женщин на руководящих должностях. Трансгендерных девушек и женщин нет в этом списке. Женский спорт сильнее, когда все женщины, включая транс-женщин, защищены от дискриминации и свободны быть собой», — жёстко ответила Салливан.

«Это безумие. Моё сердце разбилось»

Однако противники у Лии есть не только в студенческой сфере. Ситуацию обсуждают и звёзды спорта мирового уровня. Так, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс выступил против участия Томас в женских турнирах. Хоть спортсмен и признался, что не против меньшинств, но считает, что в женском спорте должны быть все равны.

Против высказалась и трёхкратная олимпийская чемпионка Нэнси Хогсхед-Макар. По мнению спортсменки, транс-женщины задевают естественные права обычных женщин.

«Если мы признаем закон о равенстве трансгендеров, то кто-то сможет идентифицировать себя как женщину, например, прямо перед Уимблдоном, и получить четыре миллиона долларов призовых, а затем на следующий день вновь идентифицировать себя мужчиной. В таком случае было бы незаконным требовать даже каких-либо доказательств», — поделилась мнением Хогсхед-Макар.

И ладно бы участие Томас в турнирах осуждали обычные люди или спортсмены, мнения против высказывают и трансгендеры. Одним из самых ярких стало мнение как раз Кейтлин Дженнер, которая призвала защитить женский спорт.

«Я тренировалась бесчисленное количество часов, пожертвовала многим, чтобы выйти на столь высокий уровень. Успех на уровне Олимпийских игр сформировал меня как личность. Но я также сумела познать себя, понять, кем являюсь, и начать жить своей жизнью, став трансгендером. Поэтому кейс Томас вызвал у меня такой сильный отклик. Я всегда говорила, что Лия может жить своей жизнью. Но мы должны защитить женский спорт. Любой ценой. То, что сделала Лия, победив биологических женщин на чемпионате страны, является противоположностью всему, что олицетворяет спорт. Когда я смотрела, как Лия побеждает, моё сердце разбивалось, это безумие. Мне очень грустно за женщин-спортсменок, которые потратили свою жизнь на то, чтобы подняться на такой уровень. Это неправильно. NCAA должна была защитить этих женщин», — написала Дженнер в своей колонке на NY Post.

Дженнер до и после операции по смене пола Фото: Getty Images

Дженнер подчеркнула, что не выступает против Томас, и считает, что спортсменка выиграла по правилам. Но, несмотря на соблюдение всех правил, бой между Лией и другими пловчихами был совершенно нечестным.

Почему же Дженнер, по сути, тоже трансгендерный спортсмен, напала на своего коллегу? Дело в том, что Брюс стал Кейтлин уже после того, как завершил карьеру. То есть все свои медали, включая золото Панамериканских игр и Олимпийских игр, а также мировой рекорд, десятиборец установил, будучи полноценным мужчиной, хоть и испытывал гендерную дисфорию. Полноценно Брюс сменил пол лишь в 2015 году, а соответствующая операция была проведена в 2017-м. Очевидно, что эта ситуация значительно отличается от той, в которую попала Лия Томас.