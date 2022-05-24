Не побег и не предательство. Зачем известная российская шахматистка ушла в сборную Польши?

Российская шахматистка, чемпионка Европы Алина Кашлинская в скором времени будет выступать на международных соревнованиях под польским флагом. На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) гражданство Кашлинской уже поменяли с российского на польское.

Впрочем, переход нельзя считать бегством из-за санкций против российского спорта. В 2015-м россиянка вышла замуж за гроссмейстера из Польши Радослава Войташека, и уже несколько лет они живут в Варшаве. Так что переход Кашлинской в польскую команду сложно назвать неожиданным. Он вполне мог бы состояться и до начала всех геополитических событий последних месяцев, но ситуация в мире его, по всей видимости, лишь ускорила.

«Россия не препятствовала переходу»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский заявил, что организация не препятствовала переходу спортсменки:

«Алина Кашлинская замужем за польским гроссмейстером Радославом Войташеком и много лет живёт в Польше. У нас сохранились с ней прекрасные отношения, Федерация шахмат России не препятствовала этому переходу. Каких-то взаимных обид и претензий у нас нет», – приводит слова Глуховского «РИА Новости Спорт».

Алина Кашлинская Фото: РИА Новости

С «семейными обстоятельствами» связывает переход и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов: «У Кашлинской муж поляк. Какие тут могут быть вопросы? Не нужно здесь за что-то цепляться», – заявил Карпов «СЭ».

Гроссмейстер Сергей Карякин также прокомментировал решение Кашлинской выступать за Польшу: «Видимо, она решила это узаконить. Ей можно, конечно, задавать вопросы, потому что сейчас Польша не самый лучший союзник для России, мягко говоря. Я бы так, конечно, не поступил, но осуждать её не стремлюсь. Это её решение», – рассказал Карякин «РИА Новости Спорт».

Сразу лучшая шахматистка Польши

28-летняя Алина Кашлинская является чемпионкой Европы по шахматам 2019 года среди женщин, а также победительницей командного чемпионата мира среди женщин в составе российской команды.

С рейтингом 2498 Алина Кашлинская возглавила рейтинг шахматисток Польши. В России она была третьей, уступая Александре Горячкиной и Екатерине Лагно.

Стоит отметить, что параллельно с Кашлинской спортивное гражданство поменяла и менее известная 19-летняя Александра Мальцевская. На сайте FIDE она также указана как представительница Польши.

Напоминаем, весной 2022 года российские и белорусские шахматисты были отстранены от участия в международных соревнованиях. Однако вне сборной страны выступать спортсмены всё-таки могут – в личных турнирах представителям России и Беларуси разрешено играть под флагом FIDE.