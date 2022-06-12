«Преступник такого не ожидал». Олимпийская чемпионка в одиночку догнала и скрутила вора

Трёхкратная олимпийская чемпионка по метанию молота Анита Влодарчик рискует пропустить чемпионат мира – 2022 из-за травмы. Казалось бы, это обычная ситуация для любого спортсмена. Вот только травму польская метательница молота получила, задерживая преступника.

Самое интересное, что Анита его задержала. В одиночку!

«После завершения карьеры уйду в ММА»

Новость о том, что Влодарчик пропустит чемпионат Польши по лёгкой атлетике, сильно всех удивила: ничто не предвещало беды, но чемпионка в последний момент заявила, что не готова выступать из-за травмы.

И тут же ошарашила поклонников заявлением: «В мою машину вломился иностранец. Я поймала его в одиночку и передала полиции».

Позднее вице-президент Польской легкоатлетической ассоциации Себастьян Хмара поделился подробностями этого необычного инцидента.

Оказалось, что неприятная ситуация произошла в четверг, 9 июня, за день до старта чемпионата Польши. Влодарчик находилась на тренировке и внезапно увидела, что неизвестный пытается угнать её машину. Легкоатлетка и её тренер выскочили из зала и погнались за преступником. Наставник спортсменки успел схватить вора, однако тот выкрутился и побежал. Тогда в погоню бросилась сама метательница молота и сумела догнать беглеца. Влодарчик ударила вора, а потом скрутила его и удерживала до появления полиции.

Анита Влодарчик Фото: Patrick Smith/Getty Images

«После завершения карьеры я, вероятно, уйду в ММА или UFC, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик», – посмеялась над ситуацией Анита.

Польский промоушен MMA KSW тут же ответил Влодарчик: «Пани Анита, для вас всегда найдётся место в нашей организации», – заявили в KSW.

Чемпионат мира — под вопросом

К сожалению, неприятные последствия у истории тоже есть. Во время погони за угонщиком Влодарчик получила травму ноги. Неприятные ощущения в мышцах спортсменка почувствовала, сдав преступника полиции.

В пятницу Аните сделали МРТ, по результатам которой было принято решение о необходимости операции. Её проведут в ближайшие дни.

«Мы держим кулачки, чтобы Анита как можно скорее поправилась после травмы. Конечно, преступник не ожидал, что его схватит женщина и что метательница молота может быть такой быстрой», – рассказал Хмара.

Анита Влодарчик Фото: Из личного архива спортсменки

Пока неясно, сколько времени потребуется Влодарчик, чтобы восстановиться после травмы. Ясно одно – под вопросом участие в чемпионате мира, который стартует через месяц в США. Тем не менее, кажется, Анита сделает всё, чтобы быстро прийти в форму и поехать на турнир. Ведь за пару дней до преступления она признавалась, что хочет стать четырёхкратной чемпионкой мира.