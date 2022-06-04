«Это был удар исподтишка». Экс-спортсмен сборной России устроил жестокую драку

10 лет назад Александр Хютте подавал большие надежды, но попался на допинге и наркотиках. Теперь ему грозит тюрьма.

Знаете ли вы, кто такой Александр Хютте?

Если следите за лёгкой атлетикой или криминальными сводками, то знаете. Подававший большие надежды спринтер полгода назад попался на употреблении наркотиков, но серьёзного наказания избежал.

И вот теперь спортсмен, когда-то выступавший за сборную России, вляпался в очередную криминальную историю – ему грозит до восьми лет лишения свободы.

«Я получил жесточайший удар»

События, произошедшие 23 мая 2022 года, надолго запомнятся и самому Хютте, и двум его соседям в элитном жилом комплексе в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около 14:00 бывший спортсмен избил 49-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. Врачи оценили её состояние как удовлетворительное. А через час Хютте, почему-то в одних трусах, решил покататься на лифте, где напал ещё на одного соседа – 54-летнего (по другим данным 64-летнего) Александра.

«Двигался туда-сюда, меня это не насторожило. Мало ли, спортсмены у нас спускаются. Тем более мужчина до этого спокойно вышел, но вдруг этот ошибся этажом, – рассказывает пострадавший. – Когда стала открываться дверь лифта, я получил жесточайший удар в правый глаз. Вспышка в голове, раздался хруст. Удар был сильнейший, исподтишка».

Происходящее в лифте попало на камеру. Хютте действительно ударил кулаком в висок соседу, дальше двое мужчин продолжили драку уже в подъезде: легкоатлет бил – пострадавший Александр защищался. В итоге сосед сумел попасть к себе в квартиру, вызвать скорую помощь и полицию. В больнице потерпевший провёл несколько дней, так как у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, оскольчатые переломы стенок правой орбиты глаза.

Хютте на соревнованиях Фото: РИА Новости

На Хютте в полиции возбудили уголовное дело по 111-й статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему теперь грозит до восьми лет лишения свободы. В суде пока отказались от домашнего ареста, отпустили Хютте домой, хотя и подписку о невыезде оформили. Такие поблажки спортсмен получил, так как не пытался скрыться от полиции, дал явку с повинной и не имеет судимостей в прошлом. Но все основные разбирательства ещё впереди.

История с наркотиками

У Хютте и вправду нет судимостей, хотя и фигурантом уголовного дела он становился. В сентябре 2021-го легкоатлет всё в том же Приморском районе на улице был остановлен нарядом полиции, его доставили в отдел, где выяснилось, что в правом кроссовке спортсмена лежал пакетик с приличной дозой наркотиков. Хютте был бледен и говорил слишком невнятно, тем не менее сумел пояснить, что купил психостимулятор в интернете.

В конце апреля дело было закрыто, а Александр отделался штрафом в 15 тысяч рублей. Такое мягкое наказание Хютте получил, так как добровольно отказался от употребления наркотиков и даже предоставил об этом справку, а также сделал пожертвования в благотворительные фонды «Доверие» и фонд Константина Хабенского.

До этого бывшего спортсмена привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания.

Несчастный доносчик

Все эти неприятные истории случились с Хютте после завершения карьеры в 2019 году. Хотя официально спортсмен не выступал с 2015 года из-за дисквалификации за употребление допинга. На тот момент Александр был чемпионом России, победителем командного чемпионата Европы, перспективы у спринтера были неплохие. Но всё оборвалось, когда он был пойман на положительном допинг-тесте и попытке пропустить сдачу тестирования.

Тогда Хютте повёл себя, мягко говоря, некрасиво – в попытках сократить свой срок он обвинил своего тренера Зухру Верещагину в том, что она пичкала его допингом и заставляла пропустить допинг-тест. Также он решил стать информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и стал писать письма менеджеру организации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю. В своих посланиях Хютте всячески отрекался от того, что принимал допинг, параллельно утверждая, что половина сборной России сидит на запрещённых препаратах, в том числе и наркотиках.

«Сегодня тренировался с друзьями, сказали, что подопечные Верещагиной и другие члены национальной сборной на последних сборах принимают наркотики. Если вы возьмёте анализы у Ивашко, Кёнига и Алексеева, в моче должны быть наркотики», – писал Хюгге Капдевилю.

Однако весомых доказательств, кроме устных обвинений, Александр предоставить не смог. Видимо, именно поэтому россиянину не поверили в World Athletics и вынесли ему строгое наказание, отстранив на четыре года. Видимо, с правильного жизненного пути Хютте сошёл уже тогда и сейчас продолжает двигаться по кривой дорожке. Но это его собственный выбор.