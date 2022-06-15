«Это полная чушь». Захочет ли Магнус Карлсен играть с победителем турнира претендентов?

Шахматный король капризничал, даже когда не был чемпионом мира. Сейчас история повторяется.

Стартующий 16 июня в Мадриде (Испания) шахматный турнир претендентов – 2022 может и не определить соперника Магнуса Карлсена в битве за чемпионскую корону. Не исключено, что норвежец просто откажется играть и сдаст титул без боя. Он уже дважды делал такие заявления, и не стоит думать, что бессменный чемпион просто так бросает слова на ветер.

Действительно ли Магнус откажется от короны, которой владеет с 2013 года?

И что тогда будет со званием чемпиона мира?

«Когда у меня не было титула, моя жизнь была лучше»

«В период с 2010-го по 2013-й, когда у меня не было чемпионского титула, я всё равно чувствовал себя абсолютно лучшим, тогда моя жизнь была проще и лучше, мне она больше нравилась», – несколько недель назад сказал Магнус Карлсен в интервью изданию VG.

Норвежец сразу после победы над Яном Непомнящим в чемпионском матче заявил, что готов провести следующий поединок за корону только в том случае, если его соперником станет юный Алиреза Фируджа – иранский гений, получивший французское гражданство.

«Признаюсь, после победы в чемпионском матче я немного сожалел о том, что наговорил тогда – почему нельзя было сделать проще и закончить всё сразу, сказать, что это был мой последний матч? Я не стал ближе к тому, чтобы сыграть ещё один матч, по сравнению с декабрём прошлого года. Но иногда бывают моменты, когда моя уверенность колеблется. Я приму решение позже и сообщу об этом. Но тем, кто рассчитывает, что я скажу «да», стоит подготовиться к разочарованию», – заявил норвежец.

Магнус Карлсен за доской Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Карлсен уже отказывался играть за титул

Вполне вероятно, что Карлсен скажет «нет» чемпионскому матчу. Ведь он уже бастовал против системы розыгрыша чемпиона мира и жил, как он сам говорит, «проще и лучше».

Да, в 2010-м норвежец, который тогда и близко не был чемпионом мира и даже ещё не возглавлял мировой рейтинг, отказался участвовать в турнире претендентов, запланированном на 2011-й в Казани.

«После тщательных раздумий я пришёл к выводу, что существующая система определения чемпиона мира не является современной и справедливой и я не смогу найти мотивацию, чтобы потратить длительное время на подготовку и многочисленные матчи», – сказал тогда Карлсен и не поехал в Казань.

Интересно, что тогда норвежец бурно протестовал против чемпионских привилегий. Выиграл матч – ждёшь соперника по следующему.

«Это как если бы победитель чемпионата мира по футболу 2010 года автоматически квалифицировался в финал чемпионата мира 2014-го», – написал Магнус в открытом письме. Правда, впоследствии он спокойно позволял себе сражаться с Виши Анандом, по разу победить Сергея Карякина, Фабиано Каруану и Яна Непомнящего. Именно в матчах, а не в турнирах.

Магнус Карлсен Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что будет, если Карлсен откажется от короны?

Предположим, что Карлсен всё-таки перейдёт от слов к действиям и откажется от чемпионского матча и, следовательно, от чемпионского титула.

В таком случае за звание чемпиона мира сыграют победитель турнира претендентов и гроссмейстер, занявший второе место. Это уже оговорено правилами. А Карлсен может сосредоточиться на том, чтобы выполнить фантастическую задачу и пробить барьер в 2900 очков в мировом рейтинге.

Но вероятность этого (и отказа, и рейтингового рекорда Магнуса) невысока.

«Если честно, я думаю, это полная чушь, потому что Магнус уже много раз говорил о том, что ему не нравятся матчи. Я, собственно, не сомневаюсь, что ему не нравятся матчи, но, с другой стороны, он очень дорожит своим титулом чемпиона мира. Поэтому я уверен, что он просто так с ним не расстанется. Мой прогноз – 99% он будет играть следующий матч на звание чемпиона мира», – отреагировал на громкие слова норвежца Сергей Карякин.