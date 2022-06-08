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Как россияне Владимир Крамник, Сергей Карякин и Ян Непомнящий боролись за титул чемпиона мира по шахматам

Россияне уже 15 лет не могут завоевать титул чемпиона мира по шахматам. Как же так вышло?
Дмитрий Кряквин
Борьба россиян за титул чемпиона мира по шахматам
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Вспоминаем многочисленные, но безуспешные попытки добыть корону.

Российские поклонники шахмат уже и забыли времена, когда титулом чемпиона мира владел их соотечественник. Вот уже полтора десятка лет россияне всё время где-то в топе, где-то рядом, но без короны. А ведь это настоящая трагедия для страны, представители которой почти целых 60 лет с небольшим перерывом удерживали чемпионское звание. Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Владимир Крамник – только Роберту Фишеру удалось разбить стройный ряд советских и российских обладателей короны.

Через неделю Ян Непомнящий попробует снова выиграть турнир претендентов, чтобы опять сразиться с Магнусом Карлсеном. А мы пока давайте вспомним попытки россиян вернуть себе титул. Увы, все – безуспешные.

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Две неудачи Крамника

В 2007 году матч-турнир за звание чемпиона мира закончился победой индийского гения Вишванатана Ананда – его не смогли остановить сразу четверо россиян, в число которых входили действующий обладатель титула Владимир Крамник и известные гроссмейстеры Петр Свидлер, Александр Морозевич и Александр Грищук. Крамник разделил в турнире второе-третье места с израильтянином Борисом Гельфандом, но как экс-чемпион получил право на матч-реванш с Анандом, который состоялся в 2008 году.

Ожидалась крайне упорная борьба двух равных соперников с примерно равным рейтингом, но индиец внезапно нанёс противнику несколько нокаутирующих ударов и после шестой партии повёл с перевесом в три очка! Крамник не пал духом и сумел сократить отставание в счете, но проиграл – 4,5:6,5.

Ананд спустя два года отстоял звание чемпиона в битве с победителем претендентского отбора болгарином Веселином Топаловым, а в 2011 году в Казани состоялся кандидатский турнир по нокаут-системе, на старт которого в числе прочих выходили россияне Владимир Крамник и Александр Грищук.

Играет Владимир Крамник (слева)

Играет Владимир Крамник (слева)

Фото: РИА Новости

В тот момент говорили, что Ананд уже постарел и не показывает былой мощи, поэтому победитель нокаута будет иметь с ним хорошие шансы. Вдобавок лидер мирового рейтинга ФИДЕ юный норвежец Магнус Карлсен внезапно взбрыкнул, сказал, что нокаут-система имеет огромный элемент случайности, и в Татарстан не поехал. Казалось, все карты в руках россиян!

В четвертьфинале Крамник в головокружительной, драматичной битве прошел азербайджанца Теймура Раджабова: в блиц у противников сломались часы, и судьи долго не могли понять, что с ними делать. Грищук же героически выбил рейтинг-фаворита Левона Ароняна из Армении. Россияне сошлись уже в полуфинале – сильнее оказался Александр. В тот момент москвич получил шанс всей жизни, но в финале не сумел сдержать напор Гельфанда. Именно Борис в 2012-м боролся с Анандом за титул (матч принимала московская Третьяковская галерея) и даже вёл в счете, но в итоге уступил на тай-брейке.

Начало эпохи Магнуса Карлсена

А в 2013-м состоялась эпическая гонка в Лондоне. На старт претендентского долгожданно вышел Карлсен, но и Крамник набрал феноменальную форму. Перед последним туром соперники шли на равных, и Магнус в решающей схватке оказался сенсационно разгромлен Свидлером. Но, увы, и Крамник, которому для победы в турнире хватало половинки очка, не нашел красивую ничейную комбинацию против украинца Василия Иванчука и тоже проиграл, а по количеству побед на первом месте финишировал норвежец.

В итоге Магнус убедительно выиграл матч у Вишванатана Ананда, а потом оказался сильнее и в матче-реванше, когда уязвлённый сокрушительным поражением индиец выиграл новый отбор.

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Стало ясно, что на трон взошёл новый великий чемпион и отобрать у него корону будет совсем не просто. Владимир Крамник уже боролся не только с соперниками, но и со стремительно бегущими годами, Ян Непомнящий ещё только прорывался в элиту. И возник вопрос: кто из россиян бросит вызов Карлсену? В этот момент внезапно появился масштабный проект «Вернём корону в Россию», лицом которого стал известный гроссмейстер, уроженец Крыма Сергей Карякин, а локомотивом – известный спортивный журналист, пиар-директор федерации шахмат России Кирилл Зангалис.

Карякин появлялся в прайм-тайм на телевидении, фигурировал на обложках модных журналов, спонсоры выстраивались в очередь, чтобы дать денег новой шахматной звезде. Сергей оправдал ожидания, героически пройдя отборы Кубка мира и претендентского турнира – очень часто он балансировал на краю пропасти, но неизменно становился победителем.

Карякин сделал то, что никому не удавалось

В претендентском турнире его конкурентом стал новый лидер США – молодой вундеркинд итальянского происхождения Фабиано Каруана. В решающей встрече соперники встретились лицом к лицу, и Карякин сумел разгромить американца. Более того, в чемпионском матче, который прошёл в 2016 году в Нью-Йорке, Сергей совершил почти невозможное – повёл в счёте против Карлсена, что и по сей день больше никому не удавалось. Но преимущество он удержать не сумел, а на тай-брейке сильнее оказался Магнус.

Сергей Карякин

Сергей Карякин

Фото: РИА Новости

Карякин не отчаялся и остро конкурировал в новом турнире претендентов против вышедшего на пик формы Каруаны. Он сумел вновь огорчить своего визави, но на финише Фабиано добавил оборотов и занял-таки первое место, а Сергей разделил второе-третье с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. В «матче жизни» с чемпионом мира Каруана долгое время держал равновесие, все поединки завершились вничью, однако на тай-брейке Карлсен выиграл – ещё более убедительно, нежели у Карякина.

В тот момент стало очевидно – Карякин находится на спаде и зачастую больше занимается политикой и общественными выступлениями, нежели шахматами. Гроссмейстер провалил новый отбор к турниру претендентов 2020 года, но зато с блестящей стороны показал себя ещё один россиянин – сверстник Магнуса и Сергея Ян Непомнящий. Уникальный турнир претендентов, один круг которого состоялся в 2020-м, а другой (из-за наступившей пандемии коронавируса) провели лишь в 2021-м, закончился его убедительной победой.
Непомнящий сломался и был разгромлен

Непомнящий считался самым неприятным соперником для Магнуса и вёл с ним 4:1 по личным встречам с классическим контролем. Матч, который в 2021 году принимал Дубай, ожидался с огромным интересом – его даже называли новым «матчем века». Казалось, что на чашу весов Яна брошены абсолютно все силы, которые можно было задействовать в стране. Разве что известный российский гроссмейстер Даниил Дубов, уже неоднократно помогавший Карлсену и до чемпионского матча с Непомнящим, оказался в стане соперника.

Увы, блестяще ведя борьбу в первых пяти партиях и даже слегка поддавливая чемпиона, Непомнящий потом сломался и проиграл с самым разгромным счётом для поединков за мировую корону в новейшее время – 3,5:7,5.

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После такого российские болельщики приуныли, но, с другой стороны, казалось, что новый турнир претендентов даёт хорошие шансы на очередную схватку с Карлсеном, который явно устал от череды бесконечных матчей и даже заявлял, что хочет отказаться от звания и счастливо играть в турнирах, борясь за рекордный рейтинг в 2800. При этом снова набрал форму Сергей Карякин, вновь показавший свои выдающиеся бойцовские качества в Кубке мира 2021 года – наряду с Непомнящим он завоевал место в восьмёрке претендентов.

События этой весны перетасовали претендентскую колоду – после длительной тяжбы с ФИДЕ Карякин дисквалифицирован, и его заменил китаец Дин Лижэнь. Ян Непомнящий в одиночку продолжает эту уже кажущуюся бесконечной эпопею под названием «возвращение короны». Прошло уже 15 лет со времени её потери, и завершится ли когда-нибудь этот крестовый поход успехом?

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