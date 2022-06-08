Россияне уже 15 лет не могут завоевать титул чемпиона мира по шахматам. Как же так вышло?

Российские поклонники шахмат уже и забыли времена, когда титулом чемпиона мира владел их соотечественник. Вот уже полтора десятка лет россияне всё время где-то в топе, где-то рядом, но без короны. А ведь это настоящая трагедия для страны, представители которой почти целых 60 лет с небольшим перерывом удерживали чемпионское звание. Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Владимир Крамник – только Роберту Фишеру удалось разбить стройный ряд советских и российских обладателей короны.

Через неделю Ян Непомнящий попробует снова выиграть турнир претендентов, чтобы опять сразиться с Магнусом Карлсеном. А мы пока давайте вспомним попытки россиян вернуть себе титул. Увы, все – безуспешные.

Две неудачи Крамника

В 2007 году матч-турнир за звание чемпиона мира закончился победой индийского гения Вишванатана Ананда – его не смогли остановить сразу четверо россиян, в число которых входили действующий обладатель титула Владимир Крамник и известные гроссмейстеры Петр Свидлер, Александр Морозевич и Александр Грищук. Крамник разделил в турнире второе-третье места с израильтянином Борисом Гельфандом, но как экс-чемпион получил право на матч-реванш с Анандом, который состоялся в 2008 году.

Ожидалась крайне упорная борьба двух равных соперников с примерно равным рейтингом, но индиец внезапно нанёс противнику несколько нокаутирующих ударов и после шестой партии повёл с перевесом в три очка! Крамник не пал духом и сумел сократить отставание в счете, но проиграл – 4,5:6,5.

Ананд спустя два года отстоял звание чемпиона в битве с победителем претендентского отбора болгарином Веселином Топаловым, а в 2011 году в Казани состоялся кандидатский турнир по нокаут-системе, на старт которого в числе прочих выходили россияне Владимир Крамник и Александр Грищук.

Играет Владимир Крамник (слева) Фото: РИА Новости

В тот момент говорили, что Ананд уже постарел и не показывает былой мощи, поэтому победитель нокаута будет иметь с ним хорошие шансы. Вдобавок лидер мирового рейтинга ФИДЕ юный норвежец Магнус Карлсен внезапно взбрыкнул, сказал, что нокаут-система имеет огромный элемент случайности, и в Татарстан не поехал. Казалось, все карты в руках россиян!

В четвертьфинале Крамник в головокружительной, драматичной битве прошел азербайджанца Теймура Раджабова: в блиц у противников сломались часы, и судьи долго не могли понять, что с ними делать. Грищук же героически выбил рейтинг-фаворита Левона Ароняна из Армении. Россияне сошлись уже в полуфинале – сильнее оказался Александр. В тот момент москвич получил шанс всей жизни, но в финале не сумел сдержать напор Гельфанда. Именно Борис в 2012-м боролся с Анандом за титул (матч принимала московская Третьяковская галерея) и даже вёл в счете, но в итоге уступил на тай-брейке.

Начало эпохи Магнуса Карлсена

А в 2013-м состоялась эпическая гонка в Лондоне. На старт претендентского долгожданно вышел Карлсен, но и Крамник набрал феноменальную форму. Перед последним туром соперники шли на равных, и Магнус в решающей схватке оказался сенсационно разгромлен Свидлером. Но, увы, и Крамник, которому для победы в турнире хватало половинки очка, не нашел красивую ничейную комбинацию против украинца Василия Иванчука и тоже проиграл, а по количеству побед на первом месте финишировал норвежец.

В итоге Магнус убедительно выиграл матч у Вишванатана Ананда, а потом оказался сильнее и в матче-реванше, когда уязвлённый сокрушительным поражением индиец выиграл новый отбор.

Стало ясно, что на трон взошёл новый великий чемпион и отобрать у него корону будет совсем не просто. Владимир Крамник уже боролся не только с соперниками, но и со стремительно бегущими годами, Ян Непомнящий ещё только прорывался в элиту. И возник вопрос: кто из россиян бросит вызов Карлсену? В этот момент внезапно появился масштабный проект «Вернём корону в Россию», лицом которого стал известный гроссмейстер, уроженец Крыма Сергей Карякин, а локомотивом – известный спортивный журналист, пиар-директор федерации шахмат России Кирилл Зангалис.

Карякин появлялся в прайм-тайм на телевидении, фигурировал на обложках модных журналов, спонсоры выстраивались в очередь, чтобы дать денег новой шахматной звезде. Сергей оправдал ожидания, героически пройдя отборы Кубка мира и претендентского турнира – очень часто он балансировал на краю пропасти, но неизменно становился победителем.

Карякин сделал то, что никому не удавалось

В претендентском турнире его конкурентом стал новый лидер США – молодой вундеркинд итальянского происхождения Фабиано Каруана. В решающей встрече соперники встретились лицом к лицу, и Карякин сумел разгромить американца. Более того, в чемпионском матче, который прошёл в 2016 году в Нью-Йорке, Сергей совершил почти невозможное – повёл в счёте против Карлсена, что и по сей день больше никому не удавалось. Но преимущество он удержать не сумел, а на тай-брейке сильнее оказался Магнус.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Карякин не отчаялся и остро конкурировал в новом турнире претендентов против вышедшего на пик формы Каруаны. Он сумел вновь огорчить своего визави, но на финише Фабиано добавил оборотов и занял-таки первое место, а Сергей разделил второе-третье с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. В «матче жизни» с чемпионом мира Каруана долгое время держал равновесие, все поединки завершились вничью, однако на тай-брейке Карлсен выиграл – ещё более убедительно, нежели у Карякина.

В тот момент стало очевидно – Карякин находится на спаде и зачастую больше занимается политикой и общественными выступлениями, нежели шахматами. Гроссмейстер провалил новый отбор к турниру претендентов 2020 года, но зато с блестящей стороны показал себя ещё один россиянин – сверстник Магнуса и Сергея Ян Непомнящий. Уникальный турнир претендентов, один круг которого состоялся в 2020-м, а другой (из-за наступившей пандемии коронавируса) провели лишь в 2021-м, закончился его убедительной победой.

Непомнящий сломался и был разгромлен

Непомнящий считался самым неприятным соперником для Магнуса и вёл с ним 4:1 по личным встречам с классическим контролем. Матч, который в 2021 году принимал Дубай, ожидался с огромным интересом – его даже называли новым «матчем века». Казалось, что на чашу весов Яна брошены абсолютно все силы, которые можно было задействовать в стране. Разве что известный российский гроссмейстер Даниил Дубов, уже неоднократно помогавший Карлсену и до чемпионского матча с Непомнящим, оказался в стане соперника.

Увы, блестяще ведя борьбу в первых пяти партиях и даже слегка поддавливая чемпиона, Непомнящий потом сломался и проиграл с самым разгромным счётом для поединков за мировую корону в новейшее время – 3,5:7,5.

После такого российские болельщики приуныли, но, с другой стороны, казалось, что новый турнир претендентов даёт хорошие шансы на очередную схватку с Карлсеном, который явно устал от череды бесконечных матчей и даже заявлял, что хочет отказаться от звания и счастливо играть в турнирах, борясь за рекордный рейтинг в 2800. При этом снова набрал форму Сергей Карякин, вновь показавший свои выдающиеся бойцовские качества в Кубке мира 2021 года – наряду с Непомнящим он завоевал место в восьмёрке претендентов.

События этой весны перетасовали претендентскую колоду – после длительной тяжбы с ФИДЕ Карякин дисквалифицирован, и его заменил китаец Дин Лижэнь. Ян Непомнящий в одиночку продолжает эту уже кажущуюся бесконечной эпопею под названием «возвращение короны». Прошло уже 15 лет со времени её потери, и завершится ли когда-нибудь этот крестовый поход успехом?