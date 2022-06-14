Турнир претендентов — 2022 по шахматам — сильнейший в истории? Время помериться рейтингами

Самый статусный претендентский проходил в 2013 году, потому что в том турнире играл… сам Магнус Карлсен.

Шахматный турнир претендентов, который стартует 17 июня в Мадриде, многие обозреватели называют чуть ли не сильнейшим в истории.

Действительно, на старт выходят игроки мировой десятки – Дин Лижэнь (Китай, №2 мирового рейтинга – 2806), Алиреза Фируджа (Франция, №3 – 2793), Фабиано Каруана (США, №4 – 2783), Ян Непомнящий (Россия, №7 – 2766), Рихард Раппорт (Венгрия, №8 – 2764), а также Хикару Накамура (США, №11 – 2760). Отсутствие же других игроков топ-10, достойно боровшихся на прошлых претендентских турнирах (Левон Аронян, Уэсли Со, Аниш Гири и Максим Вашье-Лаграв), компенсируется наличием молодого и набирающего силу Ян-Кшиштофа Дуды (Польша, №16 – 2750) и Теймура Раджабова (Азербайджан, №13 – 2753) – очень творческого и яркого шахматиста.

Однако действительно ли это сильнейший турнир претендентов в истории?

Что говорят цифры?

В первую очередь давайте посмотрим на сухие цифры – средний рейтинг участников соревнований с 2013 года.

Лондон-2013 (победа Магнуса Карлсена): средний рейтинг — 2786.

Ханты-Мансийск-2014 (победа Вишванатана Ананда): средний рейтинг 2770.

Москва-2016 (победа Сергея Карякина): средний рейтинг — 2777.

Берлин-2018 (победа Фабиано Каруаны): средний рейтинг — 2785.

Екатеринбург-2020 (победа Яна Непомнящего): средний рейтинг — 2773.

Сейчас в Мадриде средний рейтинг участников турнира составит 2772 пункта Эло – очень сильный и мощный турнир, но вряд ли рекордный. В прошлые годы уайлд-кард обычно получал игрок из десятки, здесь же его обладателем стал Раджабов с несколько более низким рейтингом.

Напомню, Теймур отказался играть в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, безуспешно требовал перенести турнир и в итоге был заменен на Максима Вашье-Лаграва. Разразился грандиозный скандал, азербайджанец грозил ФИДЕ судом, но в итоге президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович нашел компромисс – включил гроссмейстера в следующий претендентский.

Когда турнир был сильнее?

Давайте посмотрим, а кто же сражался в турнире с рекордными цифрами. Получается, что это было в Лондоне, где Карлсен после сумасшедшей гонки вырвал победу у Владимира Крамника. Оба конкурента проиграли в драматичной борьбе последнюю партию – Магнус попал под разгромную атаку Петра Свидлера, но и Крамник уступил Василию Иванчуку. В итоге норвежец стал первым только по дополнительным показателям – к сожалению, в регламенте не было предусмотрено дополнительного матча.

Тогда на старт выходили Магнус Карлсен (№1 рейтинга на март 2013 года), Владимир Крамник (Россия, №2), Левон Аронян (Армения, №3), Теймур Раджабов (Азербайджан, №4), а также Александр Грищук (Россия, №10), Василий Иванчук (Украина, №13), Пётр Свидлер (Россия, №14) и Борис Гельфанд (Израиль, №18). При этом рекордная средняя цифра тут достигнута благодаря поразительному рейтингу будущего норвежского чемпиона – 2872! А тот же Гельфанд, допустим, имел 2740 – ниже, чем сейчас у Дуды.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Возьмем других рекордсменов, но уже без Магнуса – турнир в Берлине. Там играли Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, №2 рейтинга на март 2018 года), Владимир Крамник (Россия, №3), Уэсли Со (США, №4), Левон Аронян (Армения, №5), Фабиано Каруана (США, №8), Дин Лижэнь (Китай, №11), Александр Грищук (Россия, №12) и Сергей Карякин (Россия, №13). Любопытно, что российский участник последнего матча с Карлсеном имел самый низкий рейтинг. Но в целом – настоящий турнир мечты: все конкуренты Магнуса из пятерки и ближайшие бойцы из окрестностей десятки. Добавить бы самого норвежца!

А был ли когда-то идеальный турнир?

Жалко, что не существовало рейтингов во времена чемпионства Михаила Ботвинника и его конкурентов – сейчас объективно трудно оценивать и сравнивать Будапешт-1950, Нойхаузен-Цюрих-1953, Амстердам-1956, Блед-Загреб-Белград-1959, Кюрасао-1962 и Монпелье-1985. Но вряд ли и там собирались абсолютно все-все-все легенды. То не доезжал американец Самуэль Решевский, то пробивались европейские участники, которые на самом деле были слабее выдающихся советских коллег – просто последние проходили сито жесточайшего внутреннего отбора, пропускавшее сильнейших среди сильнейших. Например, в «претендентах» так и не сыграл Леонид Штейн – многократный чемпион СССР и настоящая гроза чемпионов.

Алиреза Фируджа Фото: fide.com

Увы, красивая мечта о турнире самых лучших практически никогда не сбывается. Даже организаторам элитных круговиков с астрономическими призами вроде миллиардера Рекса Синкфилда практически никогда не удавалось собрать вместе всю мировую «десятку» – обязательно кто-то да отказывался.

Сейчас, допустим, на супертурнире в Ставангере Карлсену изрядно потрепали нервы находившиеся в блестящей форме 52-летний ветеран Виши Ананд и Шахрияр Мамедьяров – норвежец едва вырвал общую победу, а Шахрияр с индийцем солидно упрочили позиции в мировом рейтинге. Но Виши будет участвовать в претендентском только в качестве комментатора, да и вообще он сейчас, вероятно, больше озабочен предстоящими выборами в ФИДЕ, куда идёт вице-президентом в команде Аркадия Дворковича.

В любом случае турнир претендентов в Мадриде, безусловно, хоть по цифрам и не рекордный, но это одно из самых ярких событий в новейшей шахматной истории. Возможно, эпохальное. Вдруг Карлсен взбрыкнëт и не станет играть матч с победителем? Или победит Фируджа, и гениальная молодость возьмёт верх над гениальным опытом? Или Непомнящий воскреснет как птица Феникс и пойдет по стопам Василия Смыслова и Бориса Спасского? Ведь исторически претендент, вышедший из отбора второй раз подряд, неизменно побеждал чемпиона мира! Интриг – множество. Ждём начала с нетерпением.