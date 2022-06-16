Кто сыграет за титул чемпиона мира с Карлсеном? Прогноз на турнир претендентов — 2022

Уже в пятницу, 17 июня, в Мадриде стартует турнир претендентов, победитель которого будет бороться за шахматную корону с Магнусом Карлсеном.

Но кто будет этим победителем? Этот вопрос мучает всех поклонников шахмат.

У турнира претендентов за всю его продолжительную историю не было случайных победителей. Из тех, кто сейчас начнёт биться за путёвку на шахматное свидание с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, двое уже первенствовали в кандидатском турнире. Это россиянин Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана. Если бы не дисквалификация и замена на китайского гроссмейстера Дин Лижэня россиянина Сергея Карякина, мог бы получиться настоящий турнир чемпионов претендентских турниров.

Магнус Карлсен Фото: РИА Новости

Выдающийся российский шахматист и неоднократный участник претендентских Александр Грищук как-то справедливо подметил следующий нюанс. А почему все думают, что игроки элиты только и горят мечтой о претендентском турнире? На самом деле, это же страшная каторга и испытание для организма. Месяц борьбы, подготовки, невероятного напряжения. Гораздо проще сыграть в супертурнире с аналогичным призовым фондом! Всё равно в претендентском есть только первое место и все остальные. И второе место – это ещё более обидная неудача, чем условное седьмое. Правда, в этот раз серебряный призёр, согласно положению, имеет некоторые шансы на чемпионский матч, если вдруг Магнус откажется защищать своё звание (а норвежец уже высказывался на эту тему: мол, всё надоело и хочу в соперники только Фируджу).

Рассматривая шансы Яна и Фабиано, в первую очередь нужно выяснить – а готовы ли эти выдающиеся шахматисты к повторной битве против Карлсена?

Непомнящий ещё полгода назад ехал в Дубай в ранге самого неудобного соперника для чемпиона, героически боролся пять партий и даже кое-где поддавливал скандинава, а после тяжелейшего поражения в марафонском шестом поединке внезапно сломался, рассыпался и потерпел разгромное поражение. Каруана тоже до матча весьма неплохо фехтовал с Магнусом и наносил ему болезненные удары, но 0:3 на тай-брейке внезапно сделали из него настоящего «клиента» Карлсена: после 2018 года чемпион мира начал выигрывать у лидера заокеанских шахмат с крупным счётом.

Каруана не слишком убедительно выглядел в этом году в Вейк-ан-Зее. Да, он взял Кубок Америки, повергнув Левона Ароняна, Леньера Домингеса, Самуэля Севяна и Джеффри Шонга, но потом финишировал в середине таблицы на супертурнире в Румынии. Кстати, Непомнящий там же начал хорошо, а потом поделил лишь седьмое-восьмое места. Есть ли сейчас у Яна и Фабио достаточно сил и, главное, мотивации, веры в конечную победу над Карлсеном?

Главный вундеркинд современности, 18-летний (19 ему исполнится по ходу турнира) француз иранского происхождения Алиреза Фируджа тоже не блеснул в Бухаресте, закончив его вровень с Яном, а ещё один претендент Рихард Раппорт (Венгрия) и вовсе занял в той битве 10 могучих гроссмейстеров последнее место. Игра Алирезы в конце 2021 года на отборочном Grand Swiss и командном чемпионате Европы выглядела просто выдающейся, и многим казалось, что вот он – реальный и настоящий соперник для Карлсена. Но хватит ли Фирудже опыта и устойчивости нервной системы? Далеко не всем гениям везло с первой попытки – тот же Роберт Фишер, будучи выдающимся вундеркиндом, был сурово бит в первой схватке с более опытными визави.

Алиреза Фируджа Фото: РИА Новости

Китаец Дин Лижэнь вообще пережил беспрецедентный марафон в Китае, который требовался, чтобы набрать требуемое ФИДЕ количество партий и получить право войти в турнир вместо отстранённого Карякина. В этом самом китайском караване качество его партий местами выглядело спорным, но соперники из Поднебесной словно получили установку не обыгрывать своего лидера. И не обыгрывали, а по большей части проигрывали.

Означает ли это, что вся «большая четвёрка» не в лучшей форме и у Яна-Кшиштофа Дуды (Польша), уже упомянутого Раппорта, Теймура Раджабова (Азербайджан) и Хикару Накамуры (США) есть хорошие шансы на рывок? Не думаю, мне всё равно кажется, что победителем окажется Ян, Дин, Фабио или Алиреза. Но уверен, что от них можно ждать неплохого, достойного выступления, особенно от Яна-Кшиштофа и Хикару.

Опыт предыдущих претендентских сражений показывает, что если в турнире не происходит захват лидерства на старте, то во втором круге всё решают нервы, способность бороться с усталостью, устойчивость к неудачам и умение играть решающие встречи. Здесь у того же Каруаны накоплен огромный опыт – он только с Карякиным гонялся дважды! А вот к Яну есть вопрос: выдержит ли он напряжение, если всё пойдёт не так легко, как в Екатеринбурге?

Я обычно в таких ситуациях очень боюсь попасть пальцем в небо и в итоге сесть в лужу, но разум в этой ситуации подсказывает, что лёгким фаворитом перед стартом является Каруана. Хотя моё сердце однозначно будет на стороне Непомнящего. А как вы думаете, кто сможет занять первое место?

Если у вас не отображается опрос, пройти его можно по ссылке.