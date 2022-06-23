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Магнус Карлсен со смехом комментировал игру Непомнящего с Накамурой в турнире претендентов — что говорил норвежец?

«Это просто катастрофа для Яна!» Магнус Карлсен комментировал партию Непомнящего и смеялся
Татьяна Постникова
Магнус Карлсен со смехом комментировал игру
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В концовке чемпион мира топил за россиянина!

После пятого тура шахматного турнира претендентов – 2022 россиянин Ян Непомнящий идёт лидером. Даже ничья с Хикару Накамурой не сбросила с первого места гроссмейстера из России. Но интересно, что за поединком между Непомнящим и Накамурой в прямом эфире наблюдал чемпион мира Магнус Карлсен. Норвежец посмеивался над Яном и Хикару.

А в какой-то момент даже выругался, давая совет россиянину!

«У него нет стабильности, чтобы играть на высшем уровне»

Ещё перед стартом турнира претендентов Карлсен написал статью, в которой разделил всех участников предстоящего соревнования на три группы: фавориты, тёмные лошадки и все остальные. В группу фаворитов, по мнению чемпиона, попали американский гроссмейстер Фабиано Каруана и Дин Лижэнь.
«Для меня они лучшие и самые стабильные игроки, и я бы поставил на то, что один из двух выиграет», – пояснил Карлсен.

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Яна Непомнящего, который в 2022 году бился с Магнусом за звание чемпиона мира, Карлсен отнёс к тёмным лошадкам, как и иранца Алирезу Фируджу.

«Ни у одного из них нет стабильности, чтобы играть на высшем уровне, но у них обоих есть навыки, которые дают им меньший, но все же вполне реальный шанс на победу», – отметил норвежец.

Судя по всему, особой веры у Магнуса в своего прошлогоднего оппонента нет, чемпион скептически относится к его шансам на победу. И, кажется, он укрепился в этом мнении по ходу партии Непомнящего с Накамурой.

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: fide.com

«Ян просто подумал — к чёрту надёжные позиции»

Непомнящий и Накамура выбрали русскую партию, при этом Ян играл чёрными, Хикару – белыми. Почти в самом начале партии россиянин совершил опрометчивый ход, из-за чего позволил американцу полностью захватить инициативу. Карлсен не оставил без комментария этот момент.

«Это просто дебютная катастрофа для Яна! Это очень странно», – сказал Магнус, приглашённый в прямой эфир популярного шахматного портала. — Хикару только что сыграл ту же линию, что и шесть лет назад, и Ян в ответ сделал несколько очень естественных, хороших ходов… но затем просто подумал – к чёрту эти надёжные позиции! Вместо этого я заставлю своего ферзя гоняться по половине доски! За последние несколько ходов Непомнящий вернулся к своему истинному «я» – стал быстро делать плохие ходы!»

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Спустя время, когда Хикару не смог развить успех и Ян выровнял игру, Магнус стал оценивать действия россиянина более мягко.

«Ян консолидировал свои силы. Эта позиция — просто мечта по сравнению с той, что была у него полчаса назад. Я бы не стал ставить на то, что он проиграет эту партию. Понятно, что у белых всё равно лучше, но Ян сумел сбежать!»

«Чувствуй кровь! Будь грёбаной акулой!»

Чуть позже уже Накамура совершил неточность, загнав своего коня на край доски, и Магнус раскритиковал американца. А за Яна стал подтапливать и подшучивать над Хикару, который от досады качал головой.

«Если бы играл чёрными, то я бы пошёл ферзём на g5. Хотя, если бы я играл очень хорошо, я бы пошёл разок ферзём на g6, чтобы он сидел и так качал головой в течение пары минут», – пошутил Карлсен над Накамурой.

А потом Магнус и вовсе стал болеть за Непомнящего: «Чувствуй кровь в воде, чувак! Будь грёбаной акулой! Объективно позиция равна, и, поставив ферзя на g5, ты не сильно рискуешь. Я понимаю, когда ты сидишь там… Но будь акулой, это будут мои последние слова!» – обратился норвежец к Яну перед тем, как покинуть трансляцию. Завершение партии он уже не комментировал.

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Но Непомнящий не решился добивать Накамуру и согласился на ничью. К счастью для россиянина, другие партии пятого тура также завершились ничьей, поэтому положение в таблице не изменилось. В шестом туре Непомнящему предстоит сыграть с Ян-Кшиштофом Дудой, посмотрим, заглянет ли в эфир во время нового игрового дня Магнус Карлсен, чтобы посмотреть на возможного соперника в предстоящем матче за титул чемпиона мира.

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