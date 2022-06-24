«Играть не буду!» Как из-за упрямства Магнуса Карлсена изменили турнир претендентов

Поклонники шахмат часто задаются вопросом – а почему за новейшую историю формат соревнований претендентов меняли так часто? То играли круговые турниры с разным количеством участников (и совсем недавно пришли к стабильной цифре 8), то нокауты на 8 или 16 человек. Неужели никакие шахматные традиции на это соревнование не распространяются?

А всё дело в желаниях двух великих чемпионов мира – Роберта Фишера и Магнуса Карлсена. Точнее, трёх. Третий из величайших – Гарри Каспаров пошёл ещё дальше – при нем претерпела изменения вся система розыгрыша титула, да и вообще шахматный мир раскололся на две половины.

Как Карлсен отказался играть на турнире претендентов

С Магнусом приключилась следующая история. В 2011 году предстояли матчи претендентов, призванные определить соперника чемпиона мира Вишванатана Ананда. В Казани на вылет сражались восемь лучших шахматных гладиаторов того времени – четыре партии в классику, при равенстве рапид и блиц. Магнус к тому времени имел рейтинг за 2800 и числился явным фаворитом, но…

Игра по нокаут-системе явно никогда не являлась коньком нынешнего чемпиона мира. В своих первых матчах претендентов (Элиста, 2007) 16-летний Магнус уступил в упорной борьбе Левону Ароняну, а в последствии никак не мог выиграть Кубок мира. Максимум занимал третье место, хотя отчаянно пытался, даже будучи чемпионом мира. То китайцу какому-нибудь опасному проиграет (его выбивал Бу Сянчжи в 2017-м), то под горячую руку классиков прошлого попадет (его ещё юного нокаутировали Евгений Бареев в 2005-м и Гата Камский в 2007-м), наконец, в последний раз невероятно мотивированного Магнуса остановил поляк Ян-Кшиштоф Дуда (Красная поляна — 2021).

Магнус Карлсен Фото: LatinContent via Getty Images

И перед Казанью-2011 молодой скандинав, которому все прочили мировую корону, вдруг заявил: «Играть не буду!». Мол, турнир не показательный, в матче из четырёх партий может случиться всё что угодно, огромный элемент случайности. В итоге Карлсена заменил россиянин Александр Грищук, который дошел до финала турнира, уступив там израильтянину Борису Гельфанду.

Магнусу исторически повезло (как и всегда – мало родиться гением и много работать, надо, чтобы еще богиня шахмат Каисса озаряла своей улыбкой). Казанский турнир изобиловал короткими, скучными ничьими – болельщиков это расстраивало! И со следующего цикла ФИДЕ решила вернуть турнир претендентов, который отменили в 1962-м и лишь в качестве эксперимента проводили в 1985-м (решающие матчи всё равно игрались нокаутом).

В Лондоне-2013 Карлсен ожесточённо боролся за первое место в круговом турнире с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником. Этот турнир достоен своего фильма – на финише оба совершенно трагически проиграли свои решающие партии, и Магнус, который в слезах вылетел на лестницу, считая, что всё пропало, победил лишь по дополнительным показателям. А вскоре после победы над Анандом стал новым шахматным королем.

Сейчас круговой турнир считается куда более интересным, содержательным и правильным форматом кандидатского. Например, нас совершенно не разочаровал старт соревнований в Мадриде. Интрига, яркие партии – всё присутствует! Так почему же его отменили тогда, в 1962-м?

Фишер против советского сговора

Дело в том, что на Кюрасао главным соперником мощнейшей делегации советских гроссмейстеров (Тигран Петросян, Виктор Корчной, Михаил Таль, Пауль Керес и Ефим Геллер) был американский вундеркинд Роберт Фишер. Предстоял марафон на острове в тропиках, и осторожный Петросян, возрастной Керес и друг Тиграна Вартановича Геллер заключили мирный пакт до начала турнира. Все партии между собой заканчиваем вничью, экономим силы, обыгрываем под ноль аутсайдеров и боремся против Фишера!

Их план сработал идеально. У Таля по ходу турнира обострилась почечная болезнь, и экс-чемпион вообще попал в больницу, после чего был вынужден выбыть из соревнования. Корчной начал хорошо, но потом устал, сорвался и начал отставать. Фишер же боролся до последнего патрона, но против звездной троицы в расцвете сил ему пришлось тяжело – победил Петросян, следом расположились Керес и Геллер, а Бобби оказался аж четвертым!

Роберт Фишер Фото: Getty Images

Разгневанный Фишер опубликовал в ряде американских журналах статью «Как русские подмяли под себя мировые шахматы», где требовал санкций против троицы победителей и изменения системы мирового розыгрыша. Конечно, в плане первого требования тогда никто эксцентричного гения не поддержал, а вот покровителю Роберта главе американских шахмат полковнику Эдмондсону удалось на конгрессе ФИДЕ продавить новые правила – битва на вылет, где невозможна «командная игра» по типу Кюрасао. Советская сторона особенно и не протестовала, чтобы поскорее успокоить ситуацию.

Забавно, что в первых нокаут-матчах претендентов Фишер так и не сыграл – там блистал его исторический соперник, десятый чемпион мира Борис Спасский. Бобби не участвовал в межзональном турнире — 1964, являвшимся отборочным к матчам, а на аналогичном отборе в Сусе спустя три года, лидируя с огромным отрывом, устроил страшный скандал и в знак протеста выбыл.

Лишь в 1971-м он пошёл на решительный штурм короны – последовательно выиграл с явным преимуществом межзональный турнир, матчи претендентов у Марка Тайманова, Бента Ларсена (оба поединка — 6:0!) и Тиграна Петросяна, а потом и чемпионскую битву — 1972 против Бориса Спасского.

Кто знает, как будет смотреть на претендентское соревнование новый лидер шахматного мира в посткарлсеновскую эпоху? Круговые соревнования кандидатов играются уже 10 лет, и не исключено, что в какой-то момент кто-то вспомнит – а где же тот самый старый, добрый фишеровский «нокаут»?