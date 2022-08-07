«За выборами следили в Кремле». Россия одержала важнейшую победу в международном спорте

В воскресенье, 7 августа в Ченнаи (Индия) прошли выборы президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). В итоговом голосовании принимали участие два кандидата: действующий глава организации российский чиновник Аркадий Дворкович и украинец Андрей Баришполец. Французский кандидат Башар Куатли снял свою кандидатуру прямо перед выборами.

Дворкович, как и ожидали эксперты, одержал очень уверенную победу: действующий президент получил 157 голосов, его оппонент – лишь 16.

«Огромное спасибо всем за поддержку. Я хочу поблагодарить членов моей команды и всех людей, которые помогали нам в этот период. Я ценю каждый голос и то, что вы проголосовали за позитивную программу, которую мы сформулировали для ФИДЕ и которую уже старались и стараемся внедрить на протяжении последних лет. Мы с нетерпением ждём работы с каждым из вас в ближайшие четыре года. Для меня это большая честь, привилегия и счастье – работать для вас как одна команда и как одна семья. Спасибо», – приводит слова Дворковича пресс-служба Федерации шахмат России.

Российское шахматное сообщество позитивно оценивает переизбрание Дворковича. Выборы прокомментировали и в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который также является главой попечительского совета Федерации шахмат России, отметил успех соотечественника.

«Выборы, которые проходили на конференции в Индии, приковывали внимание многих во всём мире. Всегда выборы главы ФИДЕ очень важны, это мировое событие, и, конечно же в Кремле следили за ними и болели за Дворковича, за гражданина России. То, что он выиграл, – это очень хорошая новость».

Публично своё, мягко говоря, осторожное отношение к итогам выборов в России высказал лишь участник чемпионского матча 2016 года Сергей Карякин.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

«Я бы предостерёг тех людей, которые будут считать, что если россиянин победил, то это пойдёт на пользу российским шахматам. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что Дворкович уже проявил себя, когда отстранили наши сборные, отстранили меня. Он никак не заступился и ничего не сделал. Я не очень понимаю, какие тут могут быть позитивные изменения.

Единственное, что он может сделать – это поменять команду. Скажем, если он уберёт Сутовского, то это уже будет хороший показатель, потому что с ним будет возможен хоть какой-то контакт, будет возможность договариваться».

Понять отношение Карякина к Дворковичу можно. Ведь именно президент ФИДЕ принял итоговое решение по отстранению Сергея из-за его политической позиции. Можно предположить, что у него не было другого выбора, что нужно было идти на компромиссы. Но именно в эпоху российского президента сложилась парадоксальная ситуация: сборная России не играет в командных турнирах, в личных шахматисты выступают без флага, да ещё и Карякина дисквалифицировали аккурат перед турниром претендентов – 2022.

Но несмотря на перечисленные проблемы, можно говорить о том, что переизбрание Дворковича на новый срок – это большая победа для всего российского спорта, не только для отечественных шахмат.

Аркадий Дворкович Фото: РИА Новости

Не стоит забывать, в каком мире мы живём. Необходимо помнить, что россияне в подавляющем большинстве видов спорта вообще не имеют права выступать на международных турнирах, а ограничиваются только внутренними стартами. Дворкович же в условиях политической турбулентности сохранил для соотечественников возможность не просто выступать в коммерческих соревнованиях, но и биться за звание чемпиона мира.

Тот факт, что Дворкович сохранил свой пост, гарантирует, что в 2023 году россиянин Ян Непомнящий сыграет матч за титул чемпиона мира. Если бы вдруг победил Баришполец, то речь могла бы зайти об отстранении наших шахматистов, да и Карлсен мог бы вернуться в большую игру: возобновить переговоры о формате матча с новым руководящим аппаратом ФИДЕ. Но, похоже, всё остаётся по-старому: Ян – в деле, Магнус – отдыхает.

И последний важный аспект. Победа Дворковича с большим перевесом показывает, что в мировом спорте всё-таки остаются островки разума. Российский паспорт действующего главы ФИДЕ был фактором серьёзного риска: во многих других видах спорта руководителей охотно убирали с должностей, только потому что они из России. В шахматах же здравый смысл возобладал. И даже украинский оппонент не смог консолидировать вокруг себя хоть сколько-то весомое количество сторонников антироссийской риторики.

Хочется верить, что и в других видах спорта возьмут пример с шахмат. И перестанут считать российское гражданство безусловной чёрной меткой.