Кошмар для звёздно-полосатых. Американцам указали их место на шахматной Олимпиаде

Норвегия с Карлсеном проиграла Зимбабве!

44-ая шахматная Олимпиада, несомненно, станет значительным событием в истории спорта на чёрно-белых клетках, несмотря на то, что в ней не участвовали сильнейшие команды из России и Китая. Россиян не допустили, а китайцы не приехали из-за жёстких антиковидных правил в Поднебесной.

У подножия Олимпа фактически началась смена поколений, об отсутствии которой говорили уже давно. Перед стартом явным фаворитом казалась звездная сборная США, в которую входили три шахматиста из мировой десятки (Фабиано Каруана, Левон Аронян и Уэсли Со), а также два игрока из мировых топ-30 (Леньер Домингес и Самуэль Шенкленд).

Однако в результате турнир стал настоящим кошмаром для звёздно-полосатых. Совершенно не шла игра у Ароняна и Каруаны – на двоих они потеряли 35 пунктов рейтинга! В минусе оказалось и остальные члены команды США, но со скрипом, после невыразительных ничьих и сенсационного проигрыша второй команде Индии, янки сумели доплыть до скромного пятого места.

Совершенно провалилась и стартовавшая под третьим номером Норвегия – чемпион мира Магнус Карлсен очень старался и выбил 7,5 из 9, но его партнеры играли так, что рисковали бы не попасть в сборные некоторых российских областей, городов и даже сёл. Магнус с горя даже не стал выходить на заключительный тур. Итог его сборной – 59-е место. Это ниже Зимбабве, ЮАР, Андорры и других стран совсем без шахматных традиций!

Сборная Норвегии с Магнусом Карлсеном провалилась Фото: chessolympiad.fide.com

Зато блестяще сыграли молдаване – шестое место составом, из которого лишь пару человек являлись гроссмейстерами и за который в этот раз не выступали традиционные лидеры Виорел Бологан и Виорел Иордакеску.

Узбекистан воспитал гениев

В целом, турнир прошел под девизом: «Дорогу молодёжи!» Жалко только, что у российской молодёжи не было даже теоретического шанса проявить себя.

Первое место у молодой пятёрки узбеков – Нордибек Абдусатторов, Нордибек Якуббоев, Джавонхир Синдаров, Джахонгир Вахидов и Шамсиддин Вохидов. В Ташкенте пристально следили юными героями, когда они ещё только достигли первых успехов за шахматной доской. После победы в детской Олимпиаде до 16 лет игроки узбекской команды получили по квартире! Их регулярно вывозили на лучшие турниры и приглашали ведущих гроссмейстеров мира с ними работать. Кстати, на Олимпиаде Узбекистан опекал из самых известных специалистов гроссмейстерского цеха – босниец Иван Соколов.

Сборная Узбекистана Фото: chessolympiad.fide.com

Второе место у команды Армении, сумевшей сыграть блестяще, несмотря на переход Левона Ароняна в американскую сборную. Здесь реализовалась классическая схема – сплав молодости и опыта. Блистал многолетний помощник Ароняна Габриель Саргиссян, по итогу турнира поднявшийся на 29-ю позицию в мировом рейтинге, а молодёжь уверенно поддержала его порыв. Армения, как в лучшие годы, показывала очень грамотную командную игру, причём в арьергарде войска блистал умелый Роберт Ованиссян.

Наконец, в гонке первой и второй индийских команд за «бронзу» тоже победила молодость. Вторую Индию вёл в бой настоящий терминатор, один из самых молодых гроссмейстеров в истории Доммараджу Гукеш. В результате блестящей игры в Ченнае Гукеш уже на 24-ой позиции в мире, и очевидно, что скоро он постучится в топ-10. Если бы не излишние амбиции молодого индуса в принципиальной битве с Абдусатторовым, Индия-2 могла взять и золотые награды! Но разок «Акелла промахнулся», и Узбекистан благодаря победе Нордибека чудом спас тот матч, фактически ставший «золотым».

Драматичное золото Украины

В женском турнире в отсутствие россиянок и китаянок, дело свелось к ожесточённой гонке остальных фаворитов: Украины, Грузии, Индии, Польши и Азербайджана. Перед последним туром на первом месте шли хозяйки, но не совладали с нервами и уступили 1:3 американками. Грузия с таким же счётом повергла Азербайджан, гарантировав себе второе место, на третьем оставалась Индия, а судьба золота решалась в матче Украина – Польша.

Женская сборная Украины Фото: chessolympiad.fide.com

Украинки собрали сильнейший состав: сёстры Анны и Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Букса и Юлия Осьмак, – но турнир складывался для фавориток непросто, и все их стыковые поединки с конкурентками завершились боевыми ничьими. Однако в финальной схватке подопечные гроссмейстера Михаила Бродского действовали безукоризненно и выиграли 3:1 – в завершающем матч поединке Ушенина сумела обыграть полячку Оливию Киолбасу, до этого показывавшую заоблачный результат – 9,5 из 10.

Следующая Всемирная Олимпиада пройдет в 2024-м в Будапеште (Венгрия), а в 2026-м право на проведение Турнира Наций получили узбеки, только пока неясно какой именно город – Ташкент или Самарканд. Остаётся надеяться, что сборная России получит возможность сыграть в этих турнирах.