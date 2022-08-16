«Она лежала и не двигалась». Финал чемпионата Европы остановили из-за жёсткой аварии

Организаторам потребовалось время, чтобы оказать медицинскую помощь велогонщицам и починить повреждения на треке.

В середине августа в Мюнхене проходит чемпионат Европы по целой серии видов спорта, среди которых есть велотрек. Турнир успел не только порадовать болельщиков яркими и красивыми победами, но и напугать жуткими авариями. После одного из инцидентов даже пришлось останавливать соревнования, чтобы госпитализировать спортсменок и починить трек.

Серьёзный завал

15 августа все следили за группой лидеров в женском омниуме (финале гонки по очкам), а опаснейшая авария произошла в группе отстающих. Когда до конца гонки оставалось 32 круга, несколько спортсменок попали в серьёзный завал.

На поле сразу выбежали медики с ширмами, чтобы оказывать медицинскую помощь, а позднее – бригада ремонтной службы. Гонка была временно остановлена. Пока врачи помогали травмировавшимся спортсменкам, технический персонал чинил трек, который, как оказалось, гонщицы серьёзно повредили при падении. Заезд был остановлен на неопределённый срок.

Спустя некоторое время из-за ширм на носилках вынесли двух спортсменок с поставленными капельницами: украинку Анну Соловей и гречанку Аргиро Милаки. После велогонщиц доставили в местную больницу, об их состоянии до сих пор ничего не известно. Три остальных участницы инцидента – ирландка Эмили Кей, нидерландка Майке ван дер Дуин и венгерка Йоханна Китти Борисса – смогли покинуть трек самостоятельно.

Позднее выяснилось, что авария произошла по вине словачки Альберты Бачиковой. На повороте она зацепила руль Йоханны Китти Бориссы, тем самым спровоцировав завал. Спустя почти час гонка продолжилась, правда, уже без Соловей, Милаки и Бориссы, которая решила сняться с заезда. Победу в итоге одержала Рэйчел Барбьери из Италии, второй стала француженка Клара Коппони, а тройку призёров замкнула полька Дарья Пикулик.

Завал на чемпионате Европы — 2022 по велотреку Фото: David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images

Падение чемпионки

Эта авария стала не первой на треке в Мюнхене. Несколькими днями ранее во время гонки на выбывание произошёл не менее жуткий инцидент. В квалификационном заезде на одном из крутых поворотов случился завал из пяти спортсменок. На трассу сразу выбежали медики с ширмами оказывать помощь. После непродолжительного лечения четыре спортсменки спокойно покинули трек, а последней долгое время оказывали медицинскую помощь.

Вскоре пострадавшую вынесли на носилках с шейным бандажом. Это была чемпионка мира Летиция Патерностер. Итальянскую велогонщицу почти сразу доставили в больницу.

«Она лежала там и не двигала ногами… Я сразу вспомнила о своей травме. Я знаю, каково это. Остаётся надеяться, что с ней ничего страшного не случилось», – призналась комментатор Кристина Фогель, нижняя часть тела которой была парализована несколько лет назад из-за похожей аварии.

У Патерностер были диагностированы перелом ключицы и черепно-мозговая травма. Представители спортсменки сообщили, что она всё время была в сознании, хотя и не помнит, что попадала в аварию.

«Я пытаюсь улыбаться и думать о больших целях, которые у меня впереди. Скоро вернусь!» – призналась Летиция после выписки из больницы.