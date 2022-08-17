Екатерина Гулиева в 2015-м стала первым антигероем сокрушительных допинг-скандалов. А теперь только она и может выступать.

«Остальные об этом могут только мечтать». Россиянка выступит на ЧЕ-2022 по лёгкой атлетике

В Мюнхене стартовал чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Сборная России в этих соревнованиях участия, конечно, не принимает. Однако одна россиянка в Германии всё же выступит и даже поборется за медаль.

Истории Екатерины Гулиевой – она же в прошлом Завьялова и Поистогова – просто удивительна. В 2012-м она добыла для России медаль Олимпиады, потом попала в первую волну грандиозного допинг-скандала вокруг российской лёгкой атлетики (помните же фильмы Хайо Зеппельта и информатора Степанову?), а теперь будет бороться за медаль чемпионата Европы. Все остальные спортсмены из России сейчас об этом могут только мечтать.

Как же подобное вообще возможно?

«Я не считаю себя виновной»

В начале 2010-х Екатерина была одним из заметных героев российской лёгкой атлетики, но не суперзвездой. В общем-то, и медаль Олимпиады в Лондоне на дистанции 800 метров в какой-то степени была неожиданной, ведь сопоставимых титулов у спортсменки ни до, ни после не было.

Екатерина Гулиева (слева) Фото: РИА Новости

Однако в 2015-м она была дисквалифицирована решением Спортивного арбитражного суда на два года за нарушение антидопинговых правил.

Екатерина – одна из тех, кто оказался в водовороте допинговых скандалов, результатом которых стала приостановка членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации, а также запрет на участие российских атлетов в международных соревнованиях, который действует уже семь лет.

Всё дело в том, что она тренировалась с Юлией Степановой, которая в 2015 году стала информатором ВАДА и передала агентству тайно записанные разговоры, где Поистогова произносила названия запрещённых препаратов. На основании этой записи, без положительных тестов и других доказательств вины, Екатерина получил два года дисквалификации. Хотя наказание российской спортсменки могло быть куда более серьёзным: ВАДА хотело пожизненно отстранить спортсменку, однако юристам удалось ограничить срок её наказания и сохранить серебряную олимпийскую медаль Екатерины.

В интервью Гулиева признавалась, что виновной себя не считает:

«Мне было важно в целом ответить на все обвинения. Я не считаю себя виновной в допинге, и получить дисквалификацию на два года на основании столь косвенных доказательств – это несправедливо. Та запись, за которую меня отстранили, очень плохого качества, до сих пор даже в официальных расшифровках там остаётся много неясностей. И даже если где-то прозвучало название определённого препарата, это не означает, что я его употребляла. К сожалению, суд посчитал по-другому», – рассказала Екатерина «СЭ».

Екатерина Гулиева Фото: Из личного архива Екатерины Поистоговой

По сути, именно со Степановой и Поистоговой и начались грандиозные допинг-скандалы, связанные с российским спортом, которые привели к тому, что на двух Олимпиадах подряд наши атлеты выступали без флага и гимна.

«Спортсмены из России могут только мечтать об этом»

Екатерина отбыла дисквалификацию и возобновила карьеру. На российских турнирах она выступала здорово, однако нейтральный статус из-за допингового прошлого получить не могла. Однако всё изменили перемены в личной жизни. Девушка вышла замуж за спринтера Рамиля Гулиева – азербайджанца, который сменил гражданство и выступает за Турцию. Екатерина также переехала в Турцию, родила ребёнка и получила новый паспорт.

Екатерина Гулиева Фото: Из личного архива Екатерины Поистоговой

Трудностей с переходом в новую сборную у Гулиевой не возникло. ВФЛА не стали мешать спортсменке и одобрили её переход.

«В 2019 году была уверена, что уже всё, возвращаться не буду. Была усталость, травма стопы. Но настрой сменился по ходу беременности. А ещё я думала: у меня есть возможность выступать где хочу, ездить по миру – а спортсмены в России могут об этом только мечтать.

Я вышла замуж в Турции, родила ребёнка здесь – это были основания, чтобы получить гражданство. Весь процесс занял около полутора лет. А сам спортивный переход одобрили достаточно быстро. За Россию я не выступала на международной арене с 2015 года, два года карантина давно прошли. Если была бы готова, могла поехать уже на Олимпийские игры в Токио», – рассказывала Гулиева в интервью Sports.ru.

Екатерина Гулиева Фото: Из личного архива Екатерины Поистоговой

В июне 2022 года 31-летняя Гулиева впервые представила Турцию на международных соревнованиях, и её возвращение на международную арену спустя семь лет получилось более чем успешным. Она выиграла бронзу на чемпионате Балкан в Румынии, а также стала победительницей на своей коронной дистанции на Средиземноморских играх в Алжире, где финишировала с результатом 2:01.08. Для сравнения, лучший результат на чемпионате России — 2022 в Чебоксарах, который показала Александра Гуляева, – 2:02.30.