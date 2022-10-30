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Ян Непомнящий — Хикару Накамура: онлайн-трансляция финала чемпионата мира — 2022 по шахматам Фишера, 30 октября 2022

Ян Непомнящий в шаге от титула чемпиона мира! Финал ЧМ-2022 по шахматам Фишера. LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Хикару Накамура — Ян Непомнящий
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Онлайн-трансляция решающего противостояния россиянина с американцем Хикару Накамурой.

В воскресенье, 30 октября, в Рейкьявике состоится финал чемпионата мира — 2022 по шахматам Фишера. В решающем противостоянии за титул чемпиона мира сойдутся россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура. В полуфинале наш гроссмейстер одолел самого Магнуса Карлсена, но расслабляться рано: Хикару — очень опасный соперник!

Первая партия финальной серии начнётся в 18:00 мск. Не пропустите эту битву!

Live Михаил Чесалин

Чемпионат мира — 2022 — лишь второй турнир, проходящий под эгидой ФИДЕ. Первый был в 2019 году: в финале сошлись Уэсли Со (США) и Магнус Карлсен (Норвегия). И норвежский чемпион мира в «классике» был нещадно бит. Мы подробно рассказывали эту интересную историю. Почитайте, пока есть время.

Кошмар наяву для Магнуса Карлсена. Почему чемпиона мира разгромили в шахматы Фишера Кошмар наяву для Магнуса Карлсена. Почему чемпиона мира разгромили в шахматы Фишера
14:48 Михаил Чесалин

Если кто-то подключился к турниру лишь на финальной стадии, ещё раз коротко объясним. Шахматы Фишера отличаются от классических расстановкой фигур по первому и последнему ряду. Она определяется перед каждой партией жребием в соответствии с двумя правилами: слоны должны быть разнопольными, а ладьи должны стоять по обе стороны от короля. Всего таких вариантов начальной расстановки 960 штук, отсюда и альтернативное название шахмат Фишера — шахматы-960.

Учитывая многообразие вариантов начальной расстановки, подготовить какую-то дебютную теорию невозможно, и шахматисты начинают, что называется, шевелить мозгами прямо с первого хода.

14:36 Михаил Чесалин

Об уровне соперников говорит хотя бы тот факт, что в полуфинале чемпионата мира Ян Непомнящий отправил в нокаут Магнуса Карлсена. Первую партию россиянин проиграл, но потом сотворил такой выдающийся камбэк, что даже всемогущий вроде бы норвежец попросту расклеился. Мы разобрали все ключевые моменты в тексте.

Карлсен расклеился и проиграл в два хода. Разбираем, как Непомнящий сокрушил чемпиона мира Карлсен расклеился и проиграл в два хода. Разбираем, как Непомнящий сокрушил чемпиона мира
14:34 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня большой день для российских и мировых шахмат, ведь сегодня в Рейкьявике (Исландия) состоится финал чемпионата мира по шахматам Фишера. Россиянин Ян Непомнящий сыграет за «малую» корону с американцем Хикару Накамурой. Да, это не классические шахматы, но накал борьбы и уровень соискателей в шахматах-960 самый высокий. Так что следим за партиями финала и болеем за нашего гроссмейстера. Победа российского спортсмена будет ещё ценнее в условиях изоляции нашего спорта.

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