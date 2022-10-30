Ян Непомнящий в шаге от титула чемпиона мира! Финал ЧМ-2022 по шахматам Фишера. LIVE

В воскресенье, 30 октября, в Рейкьявике состоится финал чемпионата мира — 2022 по шахматам Фишера. В решающем противостоянии за титул чемпиона мира сойдутся россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура. В полуфинале наш гроссмейстер одолел самого Магнуса Карлсена, но расслабляться рано: Хикару — очень опасный соперник!

Первая партия финальной серии начнётся в 18:00 мск. Не пропустите эту битву!