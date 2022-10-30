Ян Непомнящий в шаге от титула чемпиона мира! Финал ЧМ-2022 по шахматам Фишера. LIVE

В воскресенье, 30 октября, в Рейкьявике состоится финал чемпионата мира — 2022 по шахматам Фишера. В решающем противостоянии за титул чемпиона мира сойдутся россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура. В полуфинале наш гроссмейстер одолел самого Магнуса Карлсена, но расслабляться рано: Хикару — очень опасный соперник!
Первая партия финальной серии начнётся в 18:00 мск. Не пропустите эту битву!
Чемпионат мира — 2022 — лишь второй турнир, проходящий под эгидой ФИДЕ. Первый был в 2019 году: в финале сошлись Уэсли Со (США) и Магнус Карлсен (Норвегия). И норвежский чемпион мира в «классике» был нещадно бит. Мы подробно рассказывали эту интересную историю. Почитайте, пока есть время.
Если кто-то подключился к турниру лишь на финальной стадии, ещё раз коротко объясним. Шахматы Фишера отличаются от классических расстановкой фигур по первому и последнему ряду. Она определяется перед каждой партией жребием в соответствии с двумя правилами: слоны должны быть разнопольными, а ладьи должны стоять по обе стороны от короля. Всего таких вариантов начальной расстановки 960 штук, отсюда и альтернативное название шахмат Фишера — шахматы-960.
Учитывая многообразие вариантов начальной расстановки, подготовить какую-то дебютную теорию невозможно, и шахматисты начинают, что называется, шевелить мозгами прямо с первого хода.
Об уровне соперников говорит хотя бы тот факт, что в полуфинале чемпионата мира Ян Непомнящий отправил в нокаут Магнуса Карлсена. Первую партию россиянин проиграл, но потом сотворил такой выдающийся камбэк, что даже всемогущий вроде бы норвежец попросту расклеился. Мы разобрали все ключевые моменты в тексте.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня большой день для российских и мировых шахмат, ведь сегодня в Рейкьявике (Исландия) состоится финал чемпионата мира по шахматам Фишера. Россиянин Ян Непомнящий сыграет за «малую» корону с американцем Хикару Накамурой. Да, это не классические шахматы, но накал борьбы и уровень соискателей в шахматах-960 самый высокий. Так что следим за партиями финала и болеем за нашего гроссмейстера. Победа российского спортсмена будет ещё ценнее в условиях изоляции нашего спорта.
- 30 октября 2022
-
15:12
-
12:49
-
00:35
-
00:04
- 29 октября 2022
-
23:05
-
22:40
-
21:48
-
21:30
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
15:34
-
15:17
-
14:17
-
13:52
-
11:53
-
11:46
-
00:31
- 28 октября 2022
-
22:48
-
20:31
-
14:53
-
14:17
-
13:51
-
13:40
-
13:37
-
12:35
-
12:19
-
08:38
- 27 октября 2022
-
23:55
-
23:20
-
21:15
-
17:22
-
17:00
-
16:16
-
15:15