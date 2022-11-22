«Что с тобой случилось? Где та чемпионка?» Как изменилась гимнастка, победившая Авериных

Кажется, драматичные соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 надолго останутся в памяти российских болельщиков.

После сенсационного финала прошло больше года: Дина Аверина по-прежнему выступает, пускай и не на международном уровне, а Линой Ашрам уже как семь месяцев завершила карьеру. И очень сильно изменилась с тех пор.

«Небо — не предел, можно подняться намного выше»

Через несколько недель после Олимпиады-2020 состоялся чемпионат мира в Китакюсю. Конечно, все ждали реванша Дины, однако Линой с того турнира снялась. Да и в целом израильтянка впоследствии больше не вернулась на международную арену, в апреле 2022-го объявив о завершении карьеры.

«Спортсменам важно знать, когда завершать карьеру. Что касается меня, то я достигла своей мечты», – объяснила Линой.

Также она сообщила, что поступила в национальный институт физической культуры и спорта и продолжит работать в сборной Израиля тренером. Подопечными Линой стали как юниорки, так и взрослые гимнастки.

В июне Ашрам появилась на чемпионате Европы в Тель-Авиве сразу в двух ролях: тренера и почётного гостя. Ученицы олимпийской чемпионки уехали с турнира с медалями. 16-летняя Дарья Атаманов завоевала золото в многоборье и три серебра в отдельных упражнениях, а 18-летняя Ади Кац выиграла бронзу в упражнениях с лентой. В групповых упражнениях старшие девушки забрали золото в многоборье и серебро в упражнениях с пятью обручами. У спортсменок на счету также бронза в командном многоборье. А юниорки уехали с турнира с золотом в групповых упражнениях и двумя высшими наградами в упражнениях с мячом и лентой.

Линой Ашрам — тренер сборной Израиля Фото: Из личного архива Линой Ашрам

«Кто бы мог подумать, что мой первый турнир в качестве тренера сборной Израиля обернётся таким количеством впечатляющих достижений! – написала Линой в социальных сетях. – Наши девочки – чемпионки Европы во всех категориях. Наша удивительная команда юниорок впервые соревновалась на таком большом чемпионате и завоевала золотую медаль! А ведь это только начало их карьеры! Жду, что у них будет успешное будущее».

В сентябре Ашрам вместе с командой отправилась на чемпионат мира, где её подопечные завоевали серебро в групповых упражнениях.

«Мои маленькие, дорогие, как же я вами горжусь! Кто, если не я, знает, как вы старались, чтобы достичь этого. Я счастлива, что принимала в этом участие. Небо – не предел, можно подняться намного выше. Париж-2024 ждёт! Я всегда буду рядом с вами. Люблю каждую», – радовалась Линой.

Линой Ашрам и сборная Израиля Фото: Из личного архива Линой Ашрам

«Меня никогда не будет на сайтах знакомств»

Ашрам не забывает и про личную жизнь. После окончания карьеры гимнастка много путешествовала: съездила в Испанию и Мексику, а также слетала в Лондон с подружкой на концерт любимой группы Coldplay.

Линой Ашрам на концерте группы Coldplay Фото: Из личного архива Линой Ашрам

В мае девушка отметила своё 23-летие в компании друзей, а кадры с празднования разбавляла снимками, посвящёнными участию в благотворительном забеге, который был направлен на привлечение внимания к проблеме мировых океанов и необходимости их спасения.

Но были в жизни Линой и разочарования. В январе девушка расплакалась на одном из шоу после вопроса о личной жизни. А совсем недавно она призналась, что в феврале рассталась со своим молодым человеком – офицером израильской армии, с которым была вместе два с половиной года.

Линой Ашрам празднует 23-й день рождения Фото: Из личного архива Линой Ашрам

«Готова ли я к новым отношениям? Думаю, да. Но у меня ещё не было свиданий, – пояснила спортсменка. – Я не хожу в бары, потому что туда ходят не за отношениями, а за чем-то временным. А я настроена на отношения. Я очень боюсь ходить на свидание с теми, кто хочет встретиться со мной только потому, что я Линой Ашрам.

Поэтому меня никогда не будет на сайтах знакомств. Не хочу вообще знакомиться в интернете, только в институте или через общих друзей. Мой будущий парень не обязательно должен быть спортсменом, но да, спорт может являться частью его жизни. Я очень люблю бегать по пляжу, но мне не нравится делать это в одиночестве. Я была бы счастлива, если бы со мной время от времени бегал мой партнёр».

«Ты не такая красивая. Где та Линой?»

Несмотря на то что Линой осталась в спорте, она скучает по соревнованиям. При этом гимнастка пояснила, что во многом благодаря тренерской работе и активной жизни у неё не было депрессии после завершения карьеры.

«Я очень скучаю по соревнованиям. Мне всегда больше нравилось соревноваться, чем тренироваться, – рассказала Ашрам. – Несколько месяцев назад, когда я летала вместе с юными гимнастками за границу в качестве тренера, мне захотелось быть на их месте. Такое же чувство пришло ко мне, когда я увидела на помосте Дарью Атаманов. Думала: я должна быть там (смеётся). Я смирилась со своим решением завершить карьеру, но адреналин во время соревнований ко мне всё равно возвращается».

Однако уход из спорта всё-таки сказался. Линой призналась, что поправилась на 12 килограммов, из-за чего получает огромное количество негативных комментариев и даже личных оскорблений в социальных сетях.

Линой Ашрам после завершения карьеры Фото: Из личного архива Линой Ашрам

«Один мужчина стоял и смотрел на меня. Смотрел, смотрел и потом вдруг спросил: «Это ты? Чемпионка? Я тебя совсем не узнал. Что с тобой случилось? Почему ты так выглядишь? Ты такая огромная. Ты не такая красивая. Где та Линой?» Я спросила его, чего он хочет. А он сказал мне беречь себя.

Пусть думает, что хочет, но почему он мне это говорит? Я относительно сильный психологически человек, я могу принять любой комментарий, и у меня также нет проблем с обратной связью, но некоторым девушкам это тяжело.

Я не ждала, что поправлюсь. Я просто знала, что это произойдёт. С каждой гимнасткой такое случается. Я больше не хочу набирать вес, сбросила бы где-то два килограмма и остановилась», – высказалась гимнастка.

Несмотря на проблемы с весом, Линой чувствует себя прекрасно. Сейчас она готовится выступать в театральном шоу «Фестигаль», которое ежегодно проводится для школьников во время Хануки. Ашрам должна исполнить роль чудо-женщины, и, кажется, это приносит ей массу положительных эмоций.