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Бородатый силач установил рекорд среди женщин в канадском пауэрлифтинге, но сделал это в знак протеста – что случилось?

«Любому мужчине здесь не место». Бородатый силач назвался женщиной и установил рекорд
Татьяна Постникова
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Однако многие соперницы поддержали странный поступок Ави Сильверберга, потому что он сделал это в знак протеста.

В Канаде на одном из турниров по пауэрлифтингу случился большой скандал. Главный тренер сборной Канады в этом виде спорта Ави Сильверберг побил национальный рекорд по жиму лёжа среди женщин. Мощный бородатый мужчина с лёгкостью превзошёл предыдущее достижение на 45 кг.

Опять какие-то приключения трансгендера? Не совсем. Действия Сильверберга были лишь акцией протеста против политики самоидентификации, ведь рекорд, который он побил, как раз принадлежал трансгендеру Энн Андрес.

«XY не равно XX»

В канадском пауэрлифтинге, как вы уже понимаете, огромные проблемы – всему виной правила участия трансгендеров в турнирах. Согласно принципам Канадского союза пауэрлифтинга (CPU), спортсмены могут выступать в соревнованиях того пола, с которым они себя идентифицируют. При этом атлеты не должны проводить операции по смене пола или проходить гормональную терапию. Получается, что любой мужчина, сказавший, что он считает себя женщиной, может участвовать в турнире среди девушек.

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Подобные правила вызвали бурю недовольства, ведь они явно ущемляют права женщин-спортсменок. Усложняло ситуацию ещё и то, что самой сильной пауэрлифтершей Канады стал трансгендер Энн Андрес. Бывший мужчина, пускай и совершивший переход более 20 лет назад, намного сильнее остальных спортсменок в стране. В супертяжёлой весовой категории Андрес выиграла восемь из девяти соревнований, в которых участвовала. Кроме того, Энн неоднократно возмущалась, что соперницы почему-то гораздо слабее её.

Всё это привело к многочисленным протестам спортсменок. Так, на одно из соревнований в феврале активистки Независимого совета по женскому спорту (ICONS Women) пришли во всём чёрном – оплакивали женский спорт. Они активно поддерживали всех спортсменок, кроме Энн Андрес, а также держали плакаты «XY не равно XX» («хромосомы мужчин не равны хромосомам женщин»). Организаторы турнира пытались вывести женщин из зала и угрожали им полицией. Но та акция ни на что глобально не повлияла.

«Любому мужчине не место в женском спорте»

А затем случился скандал с Сильвербергом. 33-летний мужчина тренирует сборную Канады по пауэрлифтингу более 10 лет. До этого Ави сам был спортсменом и даже выигрывал бронзу на ЧМ-2010 среди юниоров.

Ави Сильверберг

Ави Сильверберг

Фото: Из личного архива Ави Сильверберга

Чтобы выступить на турнире Heroes Classic 2023, Сильверберг сказал, что идентифицирует себя женщиной. Согласно правилам CPU, он спокойно смог участвовать в турнире, не проходя гормональной терапии и не делая операцию по смене пола. На соревнования Ави вышел в провокационном для статуса «женщина» образе: традиционном мужском костюме и с бородой. И, что ожидаемо, с лёгкостью выжал 160 кг, побив предыдущий рекорд, принадлежавший трансгендеру Андрес, на целых 45 кг.

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Сам Сильверберг от каких-либо комментариев отказался, но ICONS Women подтвердили, что тренер сборной Канады так выражал несогласие с принципами CPU. Это был протест против правил самоидентификации.

«Главное, на что Ави так явно указывает –политика, разрешающая мужчинам участвовать в женских турнирах, полностью исключает всякую честность в женских соревнованиях. Неважно, как Ави выражает или воспринимает себя. Ему явно не место в женском спорте, равно как и любому другому мужчине», – говорится в заявлении ICONS Women.

«Ты трус и фанатик»

На Heroes Classic 2023 присутствовала и Энн Андрес. Она участвовала в турнире как волонтёр. И во время жима Сильверберга демонстративно отвернулась, не оборачиваясь до тех пор, пока Ави не покинул помост.

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После соревнований Андрес попросила не признавать рекорд действительным, а также записала несколько гневных видео в социальных сетях. В одном из роликов Энн сказала, что, возможно, её участие в турнирах «не обязательно честное – знаете, есть наука, что угодно». Однако позже она добавила, что это не её проблема, ведь переход она совершила более 20 лет назад.

«Я действительно забочусь о женщинах в спорте, потому что я женщина в спорте, – заявила Андрес. – Знаешь что, «другой пауэрлифтер»? Если ты действительно хочешь поддержать женщин в CPU, как насчёт того, чтобы поговорить с ними?! Ты просто трус и фанатик».

Ави Сильверберг

Ави Сильверберг

Фото: Из личного архива Ави Сильверберга

Несмотря на недовольство «виновника» ситуации Андрес, многие поддержали Сильверберга, в том числе известный бодибилдер Грег Дусетт.

«Если парень может просто прийти на женский турнир и установить рекорд, разве это не доказательство несправедливости? Интересно, как скоро власти проснутся, почувствуют запах жареного и поймут, что если человек родился женщиной, то он не будет таким же мощным и сильным, как мужчина».

Сложно сказать, изменит ли CPU свои принципы, но однозначно поступок Сильверберга вызвал широкий резонанс и привлёк внимание к проблеме.

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Заглавное фото: Из личного архива Ави Сильверберга

Источник: «Чемпионат»

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