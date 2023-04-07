«Они ждали этого всю жизнь». Матч за титул шахматного чемпиона мира официально стартовал

Матч за титул чемпиона мира по шахматам официально открыт!

7 апреля в Астане (Казахстан) прошла церемония открытия с участием претендентов на шахматную корону – Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Главным событием церемонии, конечно, стала жеребьёвка. Организаторы провели её необычным способом – такое в шахматах было впервые!

«Миллионы зрителей будут следить по всему миру»

Казахстан впервые принимает шахматное событие такого уровня, поэтому церемония открытия была довольно масштабной для такого вида спорта, как шахматы. Местных руководителей на сцене сменяли артисты. Со сцены также зачитали обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Разумеется, не обошлось без приветственного слова главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянина Аркадия Дворковича.

«За этот приз будут бороться лучшие гроссмейстеры мира. Они будут сражаться, чтобы стать следующим чемпионом мира. Оба гроссмейстера ждали этот матч всю жизнь. Они будут вкладывать все свои силы, весь талант, чтобы выиграть. Миллионы зрителей по всему миру будут наслаждаться этим матчем.

Надеюсь, что этот матч подарит мотивацию миллионам детей начать играть в шахматы. Шахматы прокачают их способности, сделают их лучше, чем они есть сейчас, а они, в свою очередь, изменят этот мир к лучшему.

Я завидую каждому ребёнку, каждому любителю шахмат, каждому, кто придёт сюда на матч, каждому, кто сможет увидеть минуты бесстрашия, минуты успеха на этом матче. Желаю каждому участнику успеха и соревновательного духа».

С приветственными словами также выступили представители страны-организатора: министр спорта и культуры республики Казахстан Асхат Оралов и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Лишь после заявлений официальных лиц началась долгожданная жеребьёвка.

Самая технологичная жеребьёвка в истории

Жеребьёвка была проведена необычным способом: гроссмейстеры не должны были выбирать цвет сами, за них это делала механическая рука робота.

Перед роботом стояла чаша, в которой было 180 шахматных фигур: 90 белых и 90 чёрных. Первому шахматисту нужно было назвать белый или чёрный цвет, а затем вместе с главным арбитром матча Небойшей Бараличем с помощью планшета запустить робота. Если механическая рука вытаскивала цвет, загаданный гроссмейстером, то на втором шаге выбор цвета происходил для него же. Если другой цвет – то для его соперника.

На втором шаге робот просто тащил фигурку. Какой цвет выпал – тем и играть гроссмейстеру, для которого проходит второй этап жеребьёвки.

Процедуру начали с Непомнящего, имеющего более высокий рейтинг ФИДЕ. Ян загадал белый цвет, и робот вытащил белую пешку. Это означало, что жеребьёвка продолжается для Непомнящего: какую фигуру механическая рука вытащит на втором этапе – тем цветом и играть российскому шахматисту.

Руке потребовалось целых три попытки, чтобы выбрать фигуру. В какой-то момент робот вытащил сразу две: и белую, и чёрную. В итоге спустя некоторое время робот всё-таки достал белый цвет, а значит, что в первой партии именно Ян будет руководить белыми фигурами. Кстати, в предыдущем матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном россиянин тоже начинал белыми.

«Белые – неплохо, чёрные – тоже хорошо», – коротко прокомментировал Ян результаты жеребьёвки.

Первая партия между Непомнящим и Лижэнем пройдёт в воскресенье, 9 апреля. Начало игрового дня неизменно в 12:00 по Москве.