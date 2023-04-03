«Русские спецслужбы передают ему ходы». Главные скандалы в матчах за звание чемпиона мира

В последнее время участники матчей за титулы живут дружно, но раньше обстановка раскалялась порой до предела!

«Для соперника у меня есть лишь два слова»

Шахматы изначально – игра джентльменская. Можно вспомнить первого чемпиона мира Вильгельма Стейница, уроженца Праги, уехавшего в США, который провозглашал троекратное ура в честь обыгравшего его Эмануила Ласкера. Да и тот же Ласкер поступил очень по-доброму: за свои деньги вытащил Стейница из психиатрической лечебницы в России – противник оказался во всех смыслах сломлен после краха в матче-реванше.

Конечно, не всё всегда было мирно, но приличия в чемпионских матчах соблюдались. Крайне не любили друг друга Ласкер и видный гроссмейстер Зигберт Тарраш, но Тарраш никогда не позволял себе опуститься до оскорблений и заявлял: «Для доктора Ласкера у меня есть лишь два слова – шах и мат!»

Эмануил Ласкер Фото: Barratts/Getty Images

Фактически ненавидели друг друга третий чемпион мира кубинец Хосе Рауль Капабланка и четвертый – Александр Алехин – русский титан, перебравшийся в Париж. Проиграв матч за мировую корону Алехину, Капа не явился на закрытие поединка, соперники бойкотировали друг друга в турнирах и игнорировали в обществе, но всё равно до личных скандалов и склок не опускались.

Сложный инцидент произошёл, когда Алехин потерял звание в битве с пятым чемпионом мира, голландцем Максом Эйве – за шахматистом не прислали трансфер, и, пытаясь добраться до места игры электричками, имевший склонность к алкоголю Сан Саныч успел прилично набраться. Потребовал от организаторов перенести партию, но, хоть от него и фонило на три версты, голландцы и сам Эйве повели себя жёстко – в зале огромное количество зрителей, они заплатили за билеты, так что будем играть!

Впрочем, на следующий день последовала разрядка – Алехин принёс на партию бутылку яблочного сока, соперники демонстративно разлили его по стаканам и пожали друг другу руки. Конфликт был полностью исчерпан.

Противник – это враг. Он должен быть побеждён!

Историки до сих пор спорят, заставили ли гроссмейстера Пауля Кереса в матч-турнире на первенство мира 1948 года, случившемся после безвременной кончины Алехина, «сплавить» четыре партии шестому чемпиону мира и первому советскому шахматному королю Михаилу Ботвиннику. Но факт остается фактом: когда в партии пятого круга Ботвинник предложил Кересу ничью, Пауль послал патриарха советских шахмат.

Впрочем, и тут большого скандала не случилось. К судье Ботвинник обращаться не стал, а после полутора десятилетий взаимной вражды, на старости лет, когда им уже нечего было делить, Ботвинник и Керес стали друзьями.

Ботвинник стал основателем новой линии поведения в мировых битвах за титул. Противник – это враг, который обязательно должен быть побежден! И не нужно никаких сантиментов и притворного джентльменства. А ведь позднее 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и 14-й шахматный король Владимир Крамник прошли через его школу, а 13-й чемпион мира Гарри Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») вообще являлся его любимым учеником.

Матчи Ботвинника против Давида Бронштейна (едва не отобравшего у него титул), седьмого чемпиона мира Василия Смыслова и девятого шахматного властителя, «непробиваемого» Тиграна Петросяна прошли со стиснутыми, скрипящими зубами соперников, хотя на людях никаких эксцессов не происходило. А ведь тот же Петросян однажды с Виктором Корчным в претендентском матче лупили друг друга под столом ногами!

Михаил Ботвинник Фото: РИА Новости

И только рижскому кудеснику, восьмому чемпиону мира Михаилу Талю с его удивительной доброжелательностью удалось не поссориться с Ботвинником. Сам Михаил Моисеевич при этом дважды заставлял своих соперников играть матчи-реванши больными, выигрывал и другие мелкие подковёрные дуэли, старался полностью подавить соперника.

Наверное, единственной серией советских матчей, где соперники по-настоящему доброжелательно относились друг к другу, оказались поединки Петросяна против его наследника на престоле, 10-го чемпиона мира Бориса Спасского. Однако это было затишье, которое длилось недолго.

От Бобби Фишера ждали разгрома или скандала

Вскоре на штурм шахматного Олимпа пошёл гений из США Роберт Фишер, от выступления которого на турнирах всегда ждали лишь двух вещей. Бобби либо побеждал с огромным преимуществом, либо устраивал грандиозный скандал – обвинял соперников в сговоре или вообще уезжал в разгар поединка.

Историческая битва с огромным политическим подтекстом в 1972 году в исландском Рейкьявике между Спасским и Фишером до сих будоражит умы исследователей. Фишер, до этого игравший со своим историческим соперником неудачно, не приехал на открытие матча и потом опаздывал на первую партию. Он — с его маниями — боялся, что советские спецслужбы заминируют самолет, и требовал охраны от американских морских пехотинцев!

Роберт Фишер (слева) Фото: Keystone/Getty Images

В итоге президент ФИДЕ Макс Эйве пошел навстречу американцу и перенёс начало матча. Из Кремля от Спасского требовали покинуть Исландию и вернуться домой, но благородный Борис решил продолжать поединок.

Впрочем, и после прибытия Бобби скандалы продолжались: он сцепился с телекомпанией Fox, имевшей исключительные права на освещение матча, и потребовал убрать их камеры, мол, они мешают ему думать. После отказа не явился на второй поединок. Продолжающаяся череда склок негативно повлияла на Спасского. Начиная с третьей партии он начал играть ниже своих возможностей и в итоге бесславно проиграл матч.

Выиграв титул, Фишер на два десятилетия стал отшельником, отказался защищать титул в поединке с Анатолием Карповым, но и его единственное явление шахматному миру вызвало невероятный резонанс. В начале 90-х Роберт и Борис сыграли «матч-реванш века» в находящей под санкциями США Югославии, причём на деньги местного Мавроди, основателя крупнейшей финансовой пирамиды. Более того, на пресс-конференции Фишер публично открестился от своей родины, чуть ли не порвал американский паспорт, а спустя годы поддержал атаку террористов на башни-близнецы и провёл последние годы жизни, скрываясь от бывших земляков, искавших его по всему миру.

Самый скандальный матч за титул в истории

Безусловно, по скандалам все рекорды побил знаменитый матч Анатолия Карпова против невозвращенца Виктора Корчного, состоявшийся в Багио в 1978 году. Читатель, смотревший фильм «Чемпион мира», примерно знает, что там происходило, но в реальности всё было ещё сложнее. Апелляционный комитет заседал чуть ли не каждый день! То Карпов не пожал руку Корчному, то Корчной оскорблял Карпова прямо во время игры. То Карпов в упор смотрел на Корчного, то Корчной приходил на игру в черных очках, от которых на доске случались блики, мешавшие зрению соперника. Соперники друг друга стоили!

Был и скандал с йогуртом, передаваемым во время игры советской делегацией Карпову – Корчной считал его допингом и требовал провести химический анализ. Был и скандал с профессором Зухарем, которого претендент объявил парапсихологом, мешающим его мыслям во время партии. В ответ у Корчного приехал свой парапсихолог, а позднее появились даже йоги-террористы. В итоге советский чемпион выиграл 6:5, а Корчной не явился на закрытие, не подписал бланк последней партии и долгое время не признавал итоги матча.

Грандиозная битва Карпова и Каспарова

Конечно, на этом фоне меркнут даже скандалы великого противостояния Каспаров – Карпов. Их первый безлимитный матч до шести побед оказался прерван при счете 5:3 в пользу Анатолия, так как слишком затянулся – соперники бились целых полгода. Когда президент ФИДЕ Кампоманес объявлял своё решение, то обе стороны посчитали себя пострадавшими и решительно возражали. Карпов говорил, что у него украли победу, а Каспаров заявлял, что на самом деле соперник устал и просто не может продолжать борьбу.

Шахматный матч между принципиальными соперниками Фото: РИА Новости

Позднее грандиозный скандал случился в матче 1986 года, в котором победа осталась за Каспаровым. В середине матча Гарри заподозрил свой штаб в шпионаже в пользу Карпова и разогнал полкоманды! Тогда Анатолий сумел выиграть три партии кряду, но его соперник, до этого лидировавший с солидным отрывом, всë-таки после встряски сумел победить с перевесом в одно очко.

В 90-е годы шахматный мир раскололся – Каспаров с претендентом из Англии Найджелом Шортом сыграли под эгидой новообразованной Профессиональной шахматной ассоциации, а Карпов остался чемпионом мира по версии ФИДЕ. Выиграв у голландца Яна Тиммана, он затем сражался с Гатой Камским – ленинградским вундеркиндом, уехавшим в Соединённые Штаты.

Папа Гаты, бывший боксер, которого называли Гатский папа, не дал скучать организаторам в Элисте. Он нокаутировал своего секунданта, а потом чуть не разгромил пресс-центр – посчитал, что все подсказывают противнику его сына! А когда Гата в итоге проиграл матч, то отец заставил его бросить шахматы. Камский-младший вернулся в большой спорт только после окончания университета, когда избавился от опеки Камского-старшего.

Что же скрывал российский гроссмейстер в уборной?

Следующий невероятный скандал случился в матче, в котором шахматный мир уже объединялся в 2006 году – за титул спорили Владимир Крамник и болгарин Веселин Топалов. Менеджер Топалова Сильвио Данаилов шёл на всё ради победы Веселина. И когда болгарский гроссмейстер проиграл пару партий, заявил: «В туалете Крамнику передают ходы российские спецслужбы!» Владимир действительно регулярно ходил в туалет, но не для того, чтобы получать шифровки с наиболее точными ходами, а потому что на нервах стал курить, но хотел скрыть сей факт от своей французской невесты.

Крамнику запретили ходить в свой туалет, поскольку апелляционный комитет состоял из людей, близких к Данаилову. В знак протеста россиянин не вышел на следующую партию, и ему засчитали поражение. Матч оказался на грани срыва, но тут в Элисту вернулся президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Он тут же заменил апелляционный комитет и уговорил Крамника продолжить матч – в итоге российский гроссмейстер всë-таки вырвал победу на тай-брейке.

Надо отдать должное следующему шахматному королю, 15-му чемпиону мира Виши Ананду. Невозмутимый индус никогда в жизни не скандалил! Его не смогли довести в 2010 году даже Данаилов с Топаловым. Не случалось больших скандалов и у 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Хотя разок скандинав всё-таки психанул и не пришел на пресс-конференцию после проигранной Сергею Карякину партии в 2016-м. Но всё равно остался в неплохих отношениях с теми соперниками, с которыми сражался за мировую корону.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.