«Может, пора прекращать этот цирк?» Литовцы выступили против бывшей российской спортсменки

Призёр ОИ-2020 Анна Пракатень приехала в тренировочный лагерь в составе сборной Узбекистана. Но ей были не рады.

В конце апреля вице-чемпионка Олимпийских игр – 2020 в академической гребле в составе сборной России Анна Пракатень сменила спортивное гражданство. Несмотря на то что теперь спортсменка выступает за Узбекистан, разговоры о её связях с Россией не прекращаются. На днях в составе национальной команды Анна приехала тренироваться в Литву, что вызвало в гребном сообществе прибалтийской страны настоящий скандал.

«Она публикует в постах фото из России»

2 июня Федерация гребли Литвы (LIF) сообщила, что на местную базу Тракай в рамках программы сотрудничества от Международной федерации гребного спорта (World Rowing) приехала сборная Узбекистана. Команда должна пройти обучение под руководством литовских специалистов, а затем принять участие в состязаниях 23–25 июня. В составе сборной была и Анна Пракатень. На это сразу обратила внимание общественность. Серьёзно стали возмущаться даже литовские гребцы.

«Благодаря действиям LIF мы получим «удовольствие» заниматься в Тракае с главной звездой российской гребли. Может, лидерам федерации пора прекратить этот цирк и взять на себя ответственность за важные для страны и нашего сообщества решения?» – написал участник Олимпиады-2016 Довидас Немеравичюс.

«Она публикует в постах фото из России, Беларуси, тегает Федерацию гребного спорта России, олимпийскую команду России, но нам всё равно, она ведь спортсменка Узбекистана сейчас. Гуляет по Тракаю в спортивных костюмах «Россия», не хватает только слушать «Раша – любимая страна наша» в спортзале», – написала супруга Немеравичюса Доминика.

«В прошлом году мы обнимались с украинцами, а теперь россияне, перебежавшие в сборную Узбекистана, в своей форме занимаются здесь спортом. Молодцы, LIF, уже начали тащить бывших воспитанников главного тренера в свой двор. LIF тут не видит проблемы, там сидят слепые котята», — сказал чемпион мира Мартинас Джяугис.

В стороне не остались и обычные болельщики. Они выразили своё недовольство в социальных сетях.

«Позор!»

«Ответственность ложится на президента и комитеты LIF! Отставки тут может не хватить. Вот такое добро привлекло всё гребное сообщество».

«Очень злюсь и стыжусь LIF, которая не только не решает возникших под её крышей проблем, но и работает на благо государства-агрессора России, прикрывая их «добрые дела»».

«И это узбеки? Серьёзно?»

Сама Анна скандал вокруг своей персоны никак не комментировала. Новоиспечённая спортсменка сборной Узбекистана просто продолжила публиковать тёплые летние фото в своих социальных сетях.

Анна Пракатень Фото: Из личного архива спортсменки

«Не сомневаемся в её гражданской позиции»

Ситуация с недовольствами обострилась настолько, что главе LIF Саулюсу Риттеру пришлось выступить с официальным заявлением по поводу ситуации с Пракатень. Президент опроверг ложные утверждения болельщиков и пояснил, почему в федерации не имеют претензий к бывшей российской спортсменке.

«Прежде всего хочу отметить, что все прибывшие в Тракай гребцы – граждане Узбекистана, в том числе Анна Пракатень, и только эту страну представляют. Из всех вышеупомянутых только она ранее представляла Россию, – отметил Риттер. – Решение данной спортсменки сменить гражданство и подписанный ею документ не позволяют усомниться в её гражданской позиции. Кстати, такой документ подписала вся сборная Узбекистана.

Я хочу категорически опровергнуть не подкреплённые никакими доказательствами и, по оценке федерации, ложные утверждения о том, что данная спортсменка тренировалась в экипировке сборной России. Этого не было. А если подобное всё-таки случится, могу заверить, что Федерация гребли Литвы тут же примет жёсткие меры.

Анна Пракатень Фото: РИА Новости

Мы хотим превратить олимпийский центр гребли в Тракае в точку притяжения гребцов из разных стран. Поэтому совместно с Международной федерацией гребли мы сотрудничаем с другими странами в рамках программы «Развитие». Именно по ней к нам приехала сборная Узбекистана, готовящаяся к Олимпиаде в Париже, а также мы ждём спортсменов из Казахстана и Грузии.

Сборная Узбекистана, как и спортсмены других стран, прибывающие по этой программе, участвует в тренировках и соревнованиях за свой счёт, то есть LIF не несёт никаких затрат. Для гребцов важна не только наша инфраструктура, но и те знания и опыт, которые накопил тренер Микалас Масильенис (бывший тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата»)».

После того как Риттер озвучил официальную позицию федерации, публичных возмущений среди болельщиков и спортсменов не появлялось.

Но кто сказал, что больше таких историй не будет?