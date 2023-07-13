«Какой дурак это придумал?» Знаменитая чемпионка пытается доказать, что она не мужчина

Кастер Семеня пытается вернуться в большой спорт. И Европейский суд по правам человека встаёт на её сторону.

Кастер Семеня – особая спортсменка. Это одна из самых титулованных, но спорных персон современной лёгкой атлетики. У Кастер с рождения чрезмерно высокий уровень тестостерона, который даёт ей преимущество по сравнению с другими спортсменками. В какой-то момент ей чуть ли не напрямую запретили соревноваться, и с тех пор на протяжении многих лет Семеня пытается отстоять своё право участвовать в турнирах наравне с женщинами.

И, кажется, ей удалось защитить себя через суд.

Кастер Семеня заняла жёсткую позицию: Семеня: не хочу менять своё тело. Я отстаиваю гендерные права

«Она моя маленькая девочка»

Кастер Семеня удивила всех в 2009 году, когда в 18 лет выиграла чемпионат мира на дистанции 800 м. Серебряному призёру молодая спортсмена «привезла» целых 2,5 секунды! Это слишком большой отрыв для такой дистанции. Тогда грубые черты лица, неженственная фигура легкоатлетки заставили общественность сомневаться в её половой принадлежности.

Международная федерация World Athletics, на тот момент называвшаяся IAAF, инициировала расследование, в ходе которого предстояло выяснить, а не мужчина ли случайно Кастер Семеня. По итогам проведённых тестов стало понятно, что Кастер –женщина с гиперандрогенией, то есть с повышенным уровнем мужских гормонов. У женщин показатель тестостерона от 0,36 до 1,72 наномоль на литр крови, у Семени же было около 10 наномоль. Показатели мужчин же колеблются от 5,13 до 42 наномоль на литр.

«Они, наверное, думали, что у меня есть член. Я сказала им: «Всё в порядке, я женщина, если вы хотите убедиться в этом, я покажу», – вспоминала Кастер.

«Она моя маленькая девочка. Я её вырастил и никогда не сомневался в её половой принадлежности», – говорил отец Кастер Джейкоб Семеня.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Индийский прецедент

В 2011 году IAAF ввела новые правила ограничения полов. Согласно им, женщины могли участвовать в соревнованиях только в случае, если тестостерон в течение полугода перед соревнованиями не превышает 10 наномоль на литр. Спортсменки с повышенным от рождения уровнем тестостерона должны были проходить гормональную терапию или делать операцию.

Кастер пришлось применять таблетки, которые снижали природный уровень тестостерона. Она стала выступать реже, однако всё равно продолжала громить всех на международных соревнованиях. Иногда Семеня проигрывала лишь россиянке Марии Савиновой. На ЧМ-2011 и ОИ-2012 представительница Южной Африки стала второй. Но спустя несколько лет после дисквалификации Савиновой из-за допинга золотые медали перешли Кастер.

Однако чем дольше Кастер принимала препараты, тем хуже становились её результаты. И лишь в 2015 году вернуться в былую форму южноафриканке помог счастливый случай. Индийская спринтерша Дьюти Чанд, никогда не побеждавшая на турнирах, но имеющая гиперандрогению, подала в Спортивный арбитражный суд на IAAF. И, к удивлению многих, выиграла. CAS постановил, что действия правил приостанавливаются, пока IAAF не предоставит доказательств, что повышенный уровень тестостерона даёт преимущество спортсменкам. Это открыло путь на Олимпиаду и Дьюти, и Кастер.

Девушка из Индии на Олимпиаде даже не прошла в полуфинал, а Семеня завоевала ещё одно золото. Тот финал в Рио-2016 вообще вызвал много споров, ведь на подиуме оказались ещё две спортсменки с повышенным уровнем тестостерона: Франсин Нийонсаба из Бурунди и Маргарет Вамбуи из Кении.

«Какой дурак это придумал?»

World Athletics провела исследования, выявив, что высокий уровень тестостерона влияет на результаты на дистанциях от 400 метров до мили. В итоге к 2019 году было введено новое правило: верхняя граница допустимого уровня мужского гормона была опущена с 10 до 5 наномоль на литр.

Из-за новых правил Кастер не смогла поехать на чемпионат мира в Дохе. Бегунья вернулась к гормональной терапии, но давалась она девушке очень плохо.

«Меня тошнило, я набирала вес, у меня случались панические атаки. Я всерьёз опасалась, что у меня случится сердечный приступ, – говорила Кастер. – Это как резать себя ножом каждый день. Но у меня не было выбора. Раз я хотела попасть на Олимпийские игры, это был единственный вариант».

Ждать так долго Кастер не смогла и обратилась в суд. CAS хоть и признал, что политика World Athletics является дискриминационной по отношению к спортсменкам с гиперандрогенией, но необходима и разумна для поддержания честности в женском спорте. С решением CAS Семеня не смирилась и пошла в Федеральный суд Швейцарии, однако вновь получила отказ.

«Получается, на 400, 800 и 1500 м я – мужчина, а на 100, 200 и 5000 м – женщина. Какой дурак это придумал?» – писала Семеня в соцсетях.

Кастер пыталась переквалифицироваться на дистанцию 5000 м, где разрешено выступать с высоким уровнем тестостерона. Но не особо получилось – в Токио она отобраться не смогла. В это же время её партнёрша по подиуму в Рио Нийонсаба успешно переключилась на 5000 и 10 000 м: сумела выиграть этапы Бриллиантовой лиги и едва не добралась до подиума в Токио.

Решение в пользу спортсменки

В феврале 2021 года Семеня обратилась с иском в Европейский суд по правам человека. Пока шло разбирательство, World Athletics ввела новые правила – ещё более строгие, чем прежде. С 2023 года разрешённый порог тестостерона составляет 2,5 наномоль на литр на всех дистанциях. Причём спортсменки должны поддерживать такой уровень за 24 месяца до соревнований.

12 июля Кастер выиграла в ЕСПЧ. Суд постановил, что первоначальная апелляция Семени не была рассмотрена должным образом.

Казалось бы, теперь у легкоатлетки появился шанс оспорить правила WA и попасть на Олимпиаду-2024 без гормональной терапии. Но Международная федерация лёгкой атлетики не спешит вставать на сторону спортсменки.

«Иск подан против государства Швейцария, а не против World Athletics, – заявили в WA. – Мы будем поддерживать связь с правительством Швейцарии по поводу дальнейших шагов и, учитывая не совпадающую с решением позицию, будем призывать его добиваться передачи дела в Большую палату Европейского суда по правам человека для принятия окончательного решения».

Впереди Кастер вновь ждут многолетние судебные тяжбы. При этом нет никаких гарантий, что апелляцию Семени удовлетворят. Но даже если это и случится, шансов успеть пробиться на Олимпиаду в Париже почти не остаётся.