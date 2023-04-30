«Я расслаблюсь, выпью пару стаканчиков». Снукерист совершил исторический камбэк на ЧМ

На чемпионате мира завершились невероятные по накалу страстей полуфиналы! Дебютант Сы Цзяхой почти выиграл свой матч, но Люка Бресель совершил сумасшедший камбэк. Марк Селби же не без труда обыграл Марка Аллена, устроив какое-то комедийное шоу. Впереди – драматичный финал!

«Какая блестящая сессия»

Кажется, главной звездой текущего чемпионата мира станет Сы Цзяхой. 20-летний китаец уже выбил с турнира в «Крусибле» Шона Мёрфи (10:9), Роберта Милкинса (13:7) и Энтони Макгилла (13:12). И был близок к тому, чтобы лишить финала ЧМ Люку Бреселя.

Первая сессия завершилась со счётом 5:3 в пользу китайца. Во второй сессии у бельгийца игра не задалась, и Цзяхою удалось увеличить свой отрыв – 11:5. Уже в первом фрейме Бресель по-настоящему психанул. Люка не смог забить зелёный из сложной позиции, после чего выбил кием биток со стола. К счастью, рефери Робу Спенсеру удалось вовремя словить шар. За свои действия Бельгийская пуля получил предупреждение от организаторов турнира.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале организации.

«Какая блестящая сессия… Я наслаждался каждым фреймом», — написал в социальных сетях Джадд Трамп.

Восхищён тремя сессиями был и Ронни О'Салливан. В эфире Eurosport он пел дифирамбы Цзяхою.

«Я действительно удивлён этим молодым китайским снукеристом, я раньше не знал, кто он такой. Сейчас он играет в какой-то невероятный снукер. На него ужасно приятно смотреть. Что меня впечатляет, так это то, что каждый раз, когда игрок, игравший с ним, выходит из-за стола и говорит, что Сы особенный. Он немного похож на Джадда Трампа, когда он пришёл».

«Я не знаю, как это сделал»

Третья сессия получилась по-настоящему драматичной. Сперва Сы продолжил громить Люку своим атакующим стилем и довёл счёт до 14:5! Казалось, что для Бреселя всё закончилось, однако Бельгийской пуле удалось воспрянуть. Снукерист сумел забрать пять фреймов подряд и сократить отставание – 10:14.

В четвёртой сессии Бресель продолжил свой камбэк и сумел не только отыграться, но и выиграть матч – 17:15! В итоге Люка установил невероятный рекорд – он стал первым, кто отыгрался с отставания в девять фреймов и выиграл матч. Предыдущий рекордный камбэк принадлежал Деннису Тейлору. В финале ЧМ-1985 он проигрывал восемь фреймов, но в итоге одержал победу над Стивом Дэвисом со счётом 18:17 и забрал титул.

«Когда дошло до 14:14, тогда я поверил, что смогу победить. Не знаю, как я это сделал. Я был очень спокоен, даже в конце. Я счастлив, — сказал Бресель Eurosport после невероятного камбэка. — То, как Сы играл, было ближе всего к совершенству. Я сказал ему в конце: «Ты суперзвезда». Это всё, что ему нужно услышать.

Сегодня расслаблюсь, может быть, выпью пару стаканчиков. Я не слишком много думаю о завтрашнем дне. Сегодня речь шла о борьбе до конца, я сказал, что собираюсь вложить в это всё, что у меня есть, и посмотреть, куда это меня приведёт. Вероятно, завтра, когда я проснусь, я снова соберусь с духом и снова пойду, но буду играть в свободный снукер, потому что это бонус — быть в финале».

«Это, должно быть, величайшее возвращение в снукере. Он проигрывал 5-14! Это невероятно! – похвалил Люку О'Салливан. — Он хорошо играл под давлением. Он не думал, он играл так быстро и просто схватывал всё на лету. Его игра с кием такая плавная и свободная и не меняется даже под давлением».

«Им стоит устроить комедийное шоу»

Не менее драматичная игра сложилась и во втором полуфинале, где встречались четырёхкратный чемпион мира и фаворит текущего турнира Марк Селби с лучшим игроком сезона Марком Алленом.

Первая сессия между игроками оказалась настоящей перестрелкой: один выходил вперёд, другой – тут же сравнивал, и наоборот. Но в итоге Аллену удалось выйти вперёд — 5:3.

Вторая сессия получилась ещё более тягучей. Снукеристы боролись настолько долго, что вместо положенных восьми фреймов сыграли всего пять, так как не успевали закончить сессию до начала матча Цзяхоя и Бреселя.

Первый фрейм продлился 41 минуту, по его итогам Аллен увеличил свой отрыв 6:3. Однако следом крутой камбэк совершил Селби. Он в острой борьбе выиграл следующие четыре фрейма. В результате чего повёл 7:6 перед перерывом. Что интересно, первые четыре фрейма второй сессии длились больше двух часов! Неудивительно, что Аллен и Селби не успели доиграть партию до конца.

Несмотря на столь вязкую игру сессия не получилась скучной. Шут из Лестера и Пистолет устроили настоящее шоу для болельщиков. Иногда они утрированно радовались собственным промахам, иногда болтали и шутили между собой, а под конец партии Аллен вообще встал рядом с Селби и напряжённо смотрел, как тот закатывает в лузу последний розовый.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале организации.

Зрители от таких выходок снукеристов неустанно смеялись, а вот у профессиональной аудитории это вызывало разную реакцию. Так, Ронни О'Салливан предложил Маркам создать собственное комедийное шоу.

«Кажется, публике это понравилось. Найдутся люди, которым нравится смотреть вот такой снукер. Некоторым нравится наблюдать за игрой в атаке, другим — в обороне — всё прорабатывать, смотреть на каждый удар. Может быть, Селби и Аллену стоит устроить собственное комедийное шоу вместе, они были бы неплохо выступали вдвоем с участием рефери! Они хорошие товарищи, хорошо развлекаются».

А вот Джимми Уайту не понравилась эта несерьёзность игроков.

«Они сейчас смеются? Что делает Марк Аллен? Я не согласен с его действиями. У него есть шанс быть на четыре фрейма впереди, поэтому болтать с соперником — это не очень хорошая тактика. Из этих двоих Марку Селби нужна такая болтовня. Он немного не уверен в себе, поэтому разговоры пойдут на пользу Селби, а не Аллену».

Третья сессия уже не была такой весёлой, но оказалась такой же напряжённой. Селби удалось удержать минимальное преимущество – 11:10. В четвёртой сессии же Шут из Лестера выиграл пять фреймов подряд, увеличив свой отрыв (16:10). До выхода в финал Селби оставалось выиграть лишь один фрейм, но тут в игру решил вернуться Аллен. Он забрал пять фреймов подряд, практически сравняв счёт (16:15). Но, в отличие от Цзяхоя, Селби не упустил своё – 17:15.

Финал чемпионата мира, где встретятся Марк Селби и Люка Бресель, пройдёт 30 апреля и 1 мая. Первая сессия стартовала 30 апреля в 15.00 по Москве.