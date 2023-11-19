Наше Министерство спорта вроде и хочет заплатить, но не может.

Россия ещё не отдала ВАДА ежегодный $ 1 млн. Однако наказать за это нас пока не могут

О непростых взаимоотношениях России и Всемирного антидопингового агентства известно всем: взаимное недовольство существует не первый год. Однако теперь на самое видное место выдвинут финансовый вопрос.

Ответ на него может быть судьбоносным для нашего спорта.

Россия не заплатила взнос в ВАДА

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли во время заседания совета учредителей организации в Монреале заявил, что Россия и Беларусь отказались в этом году выплачивать обязательный взнос в ВАДА. Цена вопроса для России составляет $ 1,267 млн, для Беларуси – $ 46 тыс. Такую же сумму, как и Россия, переводят Италия, Франция, Великобритания и Германия.

«Мы получили информацию, что ни Россия, ни Беларусь не заплатят взнос в этом году, так как они больше не признают механизм распределения взносов через Совет Европы, членами которого они не являются. Это проблема для ВАДА, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами. Мы ждём окончательного заявления от ЮНЕСКО и далее обсудим эту ситуацию», – приводит слова Ниггли «РИА Новости Спорт».

Вопрос с выплатой ежегодного взноса обострился после заявления Минспорта России. В ведомстве обратили внимание, что наличие нового формата выплат стало необходимостью после прекращения членства России в Совете Европы. И напомнили, что страна является участником международной конвенции по борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета ВАДА.

При этом в Минспорта России заявили, что не отказываются от уплаты обязательных взносов, но ждут условий для выполнения обязательств.

«Россия не отказывается от уплаты взносов и готова осуществить его до конца года в полном объёме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объёме по решению российской стороны», – говорится в официальном телеграм-канале министерства спорта. Об этом же ещё в конце октября на саммите ЮНЕСКО в Париже заявлял министр спорта России Олег Матыцин.

Как определяется сумма взноса?

Базой для формирования бюджета ВАДА уже 20 лет остаётся Копенгагенская антидопинговая декларация. Она не имеет юридической силы, и каждый регион может сам решать, как ему вносить средства в бюджет ВАДА.

Больше всех ожидаемо платит Европа – 47,5% от общего числа. Далее идут азиатские страны – 20,46%, Океания – 2,54% и Африка – 0,5%.

В Европе взносы формируются на основе шкалы взносов государств в бюджет Совета Европы. Россия ещё в марте 2022 года прекратила в нём членство, а новые условия так до сих пор никто и не выработал. Платёж за 2022 год был произведён в самом его начале – ещё в январе, тогда проблем не было.

Россия хочет платить. Но меньше!

Так быть или не быть взносу со стороны России?

Следующий шаг в этой непростой ситуации сделает ЮНЕСКО. Именно эта организация должна придумать новую схему, по которой Россия будет вносить средства в бюджет всемирной антидопинговой организации. Кстати, в Минспорта страны предложили перейти на новую схему вообще всем.

Но что будет, если условия не устроят Россию или их не выработают?

На этот случай в Министерстве спорта решили поступить весьма интересно – там самостоятельно определят, какую сумму от России получит ВАДА.

И тогда речь, скорее всего, будет идти о сумме менее $ 1 млн. Оно и понятно: россиян не допускают до международных стартов, наши спортсмены в очень ограниченном объёме пользуются услугами, которые предоставляет ВАДА. Так почему мы должны платить, как все?

Наказать Россию за неуплату сложно

Впрочем, далеко не все считают, что ВАДА вообще что-то надо платить. Например, вот мнение парламентария Дмитрия Свищёва:

«Мы понимаем, что существующие претензии носят дискриминационный характер по национальному признаку. Какой смысл быть донором этой организации, если она к нам так относится? Это как минимум нечестно по отношению к России», – цитирует депутата «Газета.Ru».

Нельзя не отметить, что в затруднительном положении оказалось и ВАДА. Потеря $ 1 млн для организации некритична, но это неприятный прецедент, поскольку пока совершенно непонятно, как у России эти деньги забрать, тем более что и платить их она вроде бы и не отказывается.

Вероятно, для России это сейчас наиболее удачный сценарий: есть время, чтобы подумать, кому, как и сколько теперь надо платить. Или не надо.

Ясно, что рано или поздно новый механизм будет выработан, и тогда нам припомнят все долги. И тогда уже придётся решать: а должна ли России платить ВАДА большие деньги, не выступая на международных стартах.