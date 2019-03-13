Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на зимней Универсиаде

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительными словами к спортивной сборной команде России, победившей в неофициальном общекомандном зачёте на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.



«Дорогие друзья! Поздравляю вас с отличным выступлением на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.



На этих ответственных соревнованиях вы убедительно продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, серьёзный настрой, выступили единой, сплочённой командой. Каждый внёс свой вклад в общий победный результат.



И, конечно, особые слова признательности тренерам, наставникам, специалистам – всем, кто вложил в вас душу и сердце, учил преодолевать трудности и стремиться к высоким целям.



Уверен, опыт, приобретённый на стартах Универсиады, поможет вам и впредь добиваться успеха и в спорте, и в жизни. Желаю удачи и всего наилучшего», – гласит телеграмма на официальном сайте президента России.

Путин: чем сложнее обстановка, тем больше будет спортивных событий в России

Российские профессионалы на Универсиаде победили обычных студентов? Это враньё Фетисову, Сабонису и некоторым футболистам СССР должно быть стыдно. Их олимпийские и прочие победы – ненастоящие. Стыдитесь и вы.