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Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на зимней Универсиаде

Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на зимней Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительными словами к спортивной сборной команде России, победившей в неофициальном общекомандном зачёте на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с отличным выступлением на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

На этих ответственных соревнованиях вы убедительно продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, серьёзный настрой, выступили единой, сплочённой командой. Каждый внёс свой вклад в общий победный результат.

И, конечно, особые слова признательности тренерам, наставникам, специалистам – всем, кто вложил в вас душу и сердце, учил преодолевать трудности и стремиться к высоким целям.

Уверен, опыт, приобретённый на стартах Универсиады, поможет вам и впредь добиваться успеха и в спорте, и в жизни. Желаю удачи и всего наилучшего», – гласит телеграмма на официальном сайте президента России.

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