Президент России Владимир Путин обратился с поздравительными словами к спортивной сборной команде России, победившей в неофициальном общекомандном зачёте на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с отличным выступлением на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
На этих ответственных соревнованиях вы убедительно продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, серьёзный настрой, выступили единой, сплочённой командой. Каждый внёс свой вклад в общий победный результат.
И, конечно, особые слова признательности тренерам, наставникам, специалистам – всем, кто вложил в вас душу и сердце, учил преодолевать трудности и стремиться к высоким целям.
Уверен, опыт, приобретённый на стартах Универсиады, поможет вам и впредь добиваться успеха и в спорте, и в жизни. Желаю удачи и всего наилучшего», – гласит телеграмма на официальном сайте президента России.
Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на зимней Универсиаде