Кулижников: если на Россию опять случатся нападки — всё, меня больше не будет

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, каким для него получился постолимпийский сезон. Спортсмен не был допущен на Игры-2018. Комиссия МОК по допуску спортсменов не рассматривала заявки атлетов, ранее уличённых в применении запрещённых препаратов.

«По результатам было незаметно, что он дался всем тяжело. Мне меньше в этой степени досталось, потому что я знал, что у меня две дисквалификации. Я понимал всё ещё с сентября, когда нашу паралимпийскую сборную не допустили. Подумал: наверное, меня точно не допустят. Так и случилось. Я готовился дальше, вышел на другой уровень, выбрал для себя другую подготовку, бегал очень много стартов. Получается, в этом есть доля результата, потому что был более-менее отдохнувшим. Настрой был хороший на сезон, хотелось показать им. Вот они, олимпийские чемпионы, давай с ними побегаем. Был такой забой, и мы их сделали в этом сезоне, я считаю, мы показали, кто мы есть.

Ту ситуацию я воспринимаю с той точки зрения, что она дала больше, чем забрала. Как говорят — то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Со мной всю жизнь будет тот факт, что я был замешан в двух допинговых историях, но я вышел из этого более сильным. Если опять что-то случится, опять на Россию будут какие-то нападки, то просто махну рукой и всё, меня больше не будет. Зачем это всё?

По крайней мере ко мне претензий без оснований не было. Да, у меня нашли мельдоний, но ВАДА его не изучало, это претензия к ним. Они половину России обидели и даже не исследовали препарат — это единственная претензия. Я обиды не держу, как бегал, так и продолжаю. Думаю, на 60 процентов прав я, так нельзя делать, потому что мельдоний сделали запрещённым, не изучив его", — цитирует Кулижникова ТАСС.

В 2012 году после завоевания золота и серебра на чемпионате мира среди юниоров в допинг-пробе Кулижникова были обнаружены следы запрещённого препарата метилгексанамина. В 2016 году в его допинг-пробе был найден мельдоний.