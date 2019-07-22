Дериглазова — о победе команды на ЧМ: мне удалось нанести этот финальный укол

Российская рапиристка Инна Дериглазова, завоевавшая два золота (личное и командное) на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште, призналась, что ей было особенно приятно победить сборную Италии в финале чемпионата мира. Финальный бой командного турнира завершился на приоритете — в дополнительном поединке до первого укола. После укола Дериглазовой был зафиксирован победный счёт — 43:42.

«Ждали серьёзного противостояния. Ждали, что возможно придётся заканчивать на приоритете. Волнение зашкаливало и до сих пор не отпускает, но мы пересилили себя — и очень горды этим. Приятно побеждать не именно Элизу Ди Франчиску, а всю сборную Италии. Это наши давние конкурентки, с которыми у нас всегда случаются насыщенные встречи. И наконец-то мы их обыграли на чемпионате мира. Мы счастливы.

На приоритете — либо пан, либо пропал. Когда увидела, что загорелся мой зелёный фонарь, накатили безумные эмоции. Счастье и радость! В моей карьере часто бывают поражения, но здесь я полностью включилась. Мне удалось нанести этот финальный укол.

Осознаем, что стали чемпионками мира, когда уже приедем домой. Все будут поздравлять, говорить, какие мы молодцы. Ради этого мы и тренируемся. Здорово, когда всё заканчивается на хорошей ноте. Сейчас можно немножко расслабиться, но впереди у нас насыщенный олимпийский год. Впереди Олимпиада, к которой нужно готовиться, стремиться выступить успешно», — приводит слова Дериглазовой РИА «Новости».