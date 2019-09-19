Тражукова — о победе на ЧМ: эмоции зашкаливают, первый раз поднимаю флаг России

Россиянка Инна Тражукова, ставшая чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 65 кг, поделилась эмоциями. В финале она победила украинку Ирину Коляденко.

«Эмоции сейчас зашкаливают. Только когда взяла последний балл, я поняла и поверила, что я веду, что я — чемпионка. Я первый раз поднимаю флаг России, раньше не получалось дойти до финала, а тут дошла. Это мой дебют на чемпионатах мира. Что касается олимпийской категории, то, конечно, такие мысли есть. Моя весовая категория — 62 килограмма, и так получилось, что меня поставили на 65. Потому что я была после травмы, не восстановилась полностью, сейчас с каждым разом прибавляю к следующему году, и там уже будет 62, потому что это мой вес. Теперь впереди Токио.

Категория на три килограмма тяжелее, но это не чувствуется. Я просто не знала соперницу, но оказывается, что в этом плане даже легче, потому что когда знаешь своих соперниц, уже изучили их на протяжении многих лет, то тяжело настраиваться. А сегодня была соперница, с которой не боролась ни разу, поэтому просто надо было навязывать свою игру.

На этом чемпионате мира поменялся тренерский штаб, наверное, пришёл новый человек, а когда он приходит, появляются новые эмоции, ощущения, настрой. Я имею в виду болгарских специалистов и главного тренера в лице Магомеда Омаровича (Омар Муртазалиев — первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России. — Прим. «Чемпионата»). Все в нас поверили, всё дружно и слаженно. Я давно такого не испытывала, мне очень понравилось. Хотя грустно, конечно, что мой личный тренер, Юрий Голубовский, не присутствует», — передаёт слова Тражуковой корреспондент «Чемпионата».