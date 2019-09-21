Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В ВАДА не готовы обсуждать информацию о подтасовке данных Московской лаборатории

В ВАДА не готовы обсуждать информацию о подтасовке данных Московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дал свой комментарий по поводу громкого заявления немецкого журналистка Хайо Зеппельта. Напомним, он сообщил, что ВАДА подозревает Россию в подтасовке допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года ВАДА.

«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию ВАДА представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», — цитирует представителя ВАДА «Р-Спорт».

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных московской антидопинговой лаборатории. До этого в распоряжении ВАДА оказалась копия данных, предоставленная информатором агентства Григорием Родченковым.

Зеппельт: ВАДА подозревает Россию в подтасовке данных Московской лаборатории
В РУСАДА комментарии Зеппельта считают преждевременными
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент