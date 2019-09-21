В ВАДА не готовы обсуждать информацию о подтасовке данных Московской лаборатории

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дал свой комментарий по поводу громкого заявления немецкого журналистка Хайо Зеппельта. Напомним, он сообщил, что ВАДА подозревает Россию в подтасовке допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года ВАДА.
«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию ВАДА представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», — цитирует представителя ВАДА «Р-Спорт».
Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных московской антидопинговой лаборатории. До этого в распоряжении ВАДА оказалась копия данных, предоставленная информатором агентства Григорием Родченковым.
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