В ВАДА не готовы обсуждать информацию о подтасовке данных Московской лаборатории

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дал свой комментарий по поводу громкого заявления немецкого журналистка Хайо Зеппельта. Напомним, он сообщил, что ВАДА подозревает Россию в подтасовке допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года ВАДА.



«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию ВАДА представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», — цитирует представителя ВАДА «Р-Спорт».



Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных московской антидопинговой лаборатории. До этого в распоряжении ВАДА оказалась копия данных, предоставленная информатором агентства Григорием Родченковым.

Зеппельт: ВАДА подозревает Россию в подтасовке данных Московской лаборатории