Старцева рассказала, за счёт чего россиянкам удалось победить Нидерланды на КМ

Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева прокомментировала победу над командой Нидерландов в матче Кубка мира в Японии со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:20). Для подопечных Серджо Бузато это седьмая победа в турнире.

«У нас были очень сильные соперницы, но в середине игры мы смогли найти ответы. Кроме того, игроки, выходившие на замену, справились отлично. Это помогло нам набрать ход и принесло победу», — приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.



На третьем этапе соревнований россиянки в Осаке встретятся с командами США, Кении и Бразилии. Игры состоятся 27-29 сентября. Победитель турнира будет определён по итогам кругового турнира.

Сборная России в турнирной таблице занимает третье место.

Женская сборная России по волейболу одержала седьмую победу на Кубке мира