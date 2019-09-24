Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Старцева рассказала, за счёт чего россиянкам удалось победить Нидерланды на КМ

Старцева рассказала, за счёт чего россиянкам удалось победить Нидерланды на КМ
Другие / Волейбол 0

Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева прокомментировала победу над командой Нидерландов в матче Кубка мира в Японии со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:20). Для подопечных Серджо Бузато это седьмая победа в турнире.

«У нас были очень сильные соперницы, но в середине игры мы смогли найти ответы. Кроме того, игроки, выходившие на замену, справились отлично. Это помогло нам набрать ход и принесло победу», — приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.

На третьем этапе соревнований россиянки в Осаке встретятся с командами США, Кении и Бразилии. Игры состоятся 27-29 сентября. Победитель турнира будет определён по итогам кругового турнира.

Сборная России в турнирной таблице занимает третье место.

Женская сборная России по волейболу одержала седьмую победу на Кубке мира
Бузато — о победе над Нидерландами на КМ: Россия могла выиграть только так
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент