Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шубенков: давайте устроим Маклеоду забастовку и не выйдем на старт

Шубенков: давайте устроим Маклеоду забастовку и не выйдем на старт
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал падение ямайца Омара Маклеода в финальном забеге чемпионата мира по лёгкой атлетике на 110 метров с барьерами. Своим падением Маклеод лишил испанца Орландо Ортегу шансов на завоевание медали — ямаец задел соперника перед преодолением 10-го барьера.

«Я не хочу, чтобы барьеристы падали. Не было ли мысли, что это ему карма за то, что мне травму нанёс? Не скажу (смеётся). Давайте устроим ему забастовку. Выходим на старт и садимся. Нам говорят: на старт. А все, кроме Маклеода, сидят (улыбается)», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, на июньском этапе «Бриллиантовой лиги» Маклеод толкнул во время забега Шубенкова. От травмы колена, полученной в результате падения россиянин восстанавливался более двух месяцев. Вчера Сергей завоевал серебро чемпионата мира.

IAAF отклонила протест Испании на результат забега с участием Шубенкова на ЧМ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019