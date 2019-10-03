Шубенков: давайте устроим Маклеоду забастовку и не выйдем на старт

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал падение ямайца Омара Маклеода в финальном забеге чемпионата мира по лёгкой атлетике на 110 метров с барьерами. Своим падением Маклеод лишил испанца Орландо Ортегу шансов на завоевание медали — ямаец задел соперника перед преодолением 10-го барьера.



«Я не хочу, чтобы барьеристы падали. Не было ли мысли, что это ему карма за то, что мне травму нанёс? Не скажу (смеётся). Давайте устроим ему забастовку. Выходим на старт и садимся. Нам говорят: на старт. А все, кроме Маклеода, сидят (улыбается)», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Напомним, на июньском этапе «Бриллиантовой лиги» Маклеод толкнул во время забега Шубенкова. От травмы колена, полученной в результате падения россиянин восстанавливался более двух месяцев. Вчера Сергей завоевал серебро чемпионата мира.

IAAF отклонила протест Испании на результат забега с участием Шубенкова на ЧМ