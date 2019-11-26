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Лавров — о санкциях ВАДА: есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой

Лавров — о санкциях ВАДА: есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал рекомендации ВАДА по поводу признания РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу. По его словам, Москва намерена отстаивать необходимость честного разговора.

«Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причём обвиняемой, по сути дела, во всём и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы. Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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