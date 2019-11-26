Лавров — о санкциях ВАДА: есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал рекомендации ВАДА по поводу признания РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу. По его словам, Москва намерена отстаивать необходимость честного разговора.
«Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причём обвиняемой, по сути дела, во всём и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы. Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
- 26 ноября 2019
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