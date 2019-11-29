Шкарин: Бразилию обыграли коллективом — у них не было видно команды

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинале россияне со счётом 4:3 обыграли сборную Бразилии.



«Это не болельщики, а уже родные нам люди, чем они к нам ближе, тем они сильнее переживают победы и поражения. Мы очень ценим их за это и не представляем себя без них. Если сравнивать этот матч с тем, что мы играли с Бразилией в 2015 году — тогда был совсем другой матч и по настроению и своей истории. В 2015 году у нас была совсем другая сборная и совсем другая история противостояния с Бразилией, мы им не проигрывали со счётом 3:9. Но если говорить про бразильцев, то с их стороны было что-то похожее из того времени – недонастрой, каждый вышел играть за себя, у них не было видно команды. Сегодня мы их переиграли за счёт коллектива. Индивидуально бразильцы, конечно, сильнее нас и всей планеты, но у них есть слабые стороны со стороны коллектива.



Сложно сказать, что мы дожимаем соперника в концовке. Здесь была игра до гола и кто по своему настрою сильнее, тот и победит. Нам немного повезло в концовке, мяч у них не летел, наши вратари сегодня творили чудеса, но победила сегодня оборона. У нас есть, чем ещё удивить, вы сами видели, что наши комбинации повторялись если только в игре с Сенегалом. В играх со всеми остальными сборными мы подготовили сюрпризы и послезавтра мы тоже что-нибудь придумаем.



Италию или Швейцария? И с теми, и с теми неудобно играть, но болеть скорее всего буду за Швейцарию. Мне импонирует их игра, да и друзья там играют, знаю многих. Артуру Папоротному ещё пока не подарили подарок, но и сегодня то, что было, можно, наверное, считать подарком. Он перед матчем нас слёзно попросил, что, если мы сегодня обыграем Бразилию у него будет для нас сюрприз в конце чемпионата. Будем вот ждать, обязательно», — передаёт слова Шкарина корреспондент «Чемпионата» Андрей Иванов.



В полуфинале, который состоится 30 ноября, сборная России сыграет с победителем матча Италия — Швейцария.

Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ