Борец Власов готов поехать на Игры-2020 под нейтральным флагом

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов высказал своё отношение к возможному отстранению России от участия в Олимпиаде-2020.

«Мы уже проходили через это перед Рио-де-Жанейро, поэтому сейчас проще абстрагироваться и сосредоточиться на работе. Я убеждён, что мы в любом случае поедем в Токио. Наше руководство, глава федерации и Президент России Владимир Владимирович Путин сделают всё, чтобы мы поехали на Олимпиаду. Возможно, не под своим флагом, а под нейтральным, но мы будем там. Всё это ожидаемо, потому что наша страна очень сильна. Несмотря на последние истории, связанные с допингом, мы всегда соответствовали статусу сильнейшей державы мира.

Готов ли к призывам бойкотировать Олимпиаду? Я не принимаю такие слова. Мы всю жизнь готовимся к Олимпийским играм, это самая важная цель в карьере любого спортсмена. Даже если придётся выступать под нейтральным флагом, все будут знать, что ты представляешь Россию. Все будут гордиться и знать, где ты вырос, кому эта победа посвящается», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.