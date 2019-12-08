Шубенков рассказал, куда потратил 300 тыс. рублей от Сидоровой и Ласицкене

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в «Инстаграме» опубликовал фото с чемпионками мира Анжеликой Сидоровой и Марией Ласицкене. Спортсмен сообщил, что отдал 300 тыс. рублей, подаренные девушками, на спортинвентарь для школы.
«А вы ещё помните, как вот эти две крутые и потрясные девушки — Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене — решили поделиться своими премиями от Всероссийской федерации бокса со всеми призёрами ЧМ? Узнав об их решении, помню единственную мысль в голове: неожиданным доходом нужно обязательно поделиться, так будет честнее и, не знаю, логичнее, что ли.
В итоге частично (около 300 тыс. рублей) свою долю потратил на спортинвентарь для школы п. Прутской Павловского района АК, ведь мы с ними уже давно крепко дружим. Дальше больше, по факту свершения расскажу о дальнейших делах", — написал Шубенков в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Шубенкова в «Инстаграме».
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