Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шубенков рассказал, куда потратил 300 тыс. рублей от Сидоровой и Ласицкене

Шубенков рассказал, куда потратил 300 тыс. рублей от Сидоровой и Ласицкене
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в «Инстаграме» опубликовал фото с чемпионками мира Анжеликой Сидоровой и Марией Ласицкене. Спортсмен сообщил, что отдал 300 тыс. рублей, подаренные девушками, на спортинвентарь для школы.

«А вы ещё помните, как вот эти две крутые и потрясные девушки — Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене — решили поделиться своими премиями от Всероссийской федерации бокса со всеми призёрами ЧМ? Узнав об их решении, помню единственную мысль в голове: неожиданным доходом нужно обязательно поделиться, так будет честнее и, не знаю, логичнее, что ли.

В итоге частично (около 300 тыс. рублей) свою долю потратил на спортинвентарь для школы п. Прутской Павловского района АК, ведь мы с ними уже давно крепко дружим. Дальше больше, по факту свершения расскажу о дальнейших делах", — написал Шубенков в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Шубенкова в «Инстаграме».

Шубенков: соревнования в этом году закончились, а я даже более-менее жив
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019