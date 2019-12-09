Свищёв: в случае санкций ВАДА не будет повального бегства российских спортсменов

Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв выразил мнение, что российские спортсмены не будут менять гражданство в случае четырёхлетнего отстранения России от международного спорта.
«Такого не было, нет и не будет. Да, совершенно нормально, если атлет меняет своё гражданство ради более подходящих условий, ради места в сборной. Существует множество причин, и ничего страшного в этом нет. Но ведь и в Россию приезжают иностранцы. У нас есть футболист из Бразилии, конькобежец из Кореи, сноубордист из США. Спорт многонационален. Но повального бегства нет, кто бы этого ни хотел.
Хотят ли международные спортивные федерации санкций в отношении России? Поверьте, им не нужны эти скандалы. Они любят и уважают российский спорт, который очень авторитетен во всём мире. Для них важно, чтобы Россия была представлена в любом из видов. Без неё это невозможно", — приводит слова Свищёва «RT на русском».
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