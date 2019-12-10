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UKAD — о решении ВАДА по России: возможно, это ещё не конец

UKAD — о решении ВАДА по России: возможно, это ещё не конец
Другие / Лёгкая атлетика 0

Исполнительный директор Британского антидопингового агентства Николь Сэпстид выступила с заявлением по поводу решения исполкома ВАДА поддержать санкции в отношении России, рекомендованные комитетом ВАДА по соответствию.

«Мы приветствуем решение о признании РУСАДА не соответствующим кодексу и решительные действия исполкома ВАДА по введению четырёхлетних санкций в отношении российских спортсменов и персонала. Это был единственный возможный исход, который мог поддержать исполком ВАДА, чтобы успокоить спортсменов и общественность и продолжить выполнять задачу поиска справедливости для тех, кого обманули российские спортсмены.

Однако мы знаем, что это не обязательно означает конец дела. Если РУСАДА решит обжаловать решение в CAS, это должно быть сделано с минимальной задержкой, особенно в свете предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Мы приветствуем чёткое и подробное сообщение от ВАДА, которое жизненно важно для поддержания доверия к глобальной антидопинговой системе», — говорится в заявлении.

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