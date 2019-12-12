Президент ВАДА: нам нужно больше денег

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.

«Нужно ли ВАДА больше денег? Конечно. Большая дыра в нашем бюджете — это исследования. Когда у нас было мало денег, мы тратили $ 6 млн на исследования. Теперь же, когда денег стало гораздо больше, мы тратим $ 2 млн.

Есть дополнительные $ 2,5 млн от президента МОК Томаса Баха, если мы повторим это предложение, то получим уже $ 5 млн. Это хорошая новость», — приводит слова Риди Inside the Games.

Риди руководит агентством с 2014 года. Он покинет свой пост 31 декабря 2019 года. Новым главой ВАДА станет Витольд Банька, занимающий должность министра спорта и туризма Польши.

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