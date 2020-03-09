Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

ВАДА выплатит крикетисту $ 500 тыс. из-за несправедливого отстранения за допинг

ВАДА выплатит крикетисту $ 500 тыс. из-за несправе
ВАДА выплатит крикетисту $ 500 тыс. из-за несправедливого отстранения за допинг
Другие / Прочие виды спорта 0

Крикетист из Шри-Ланки Кусал Джанит Перера получит от ВАДА $ 500 тыс. в качестве компенсации за несправедливое отстранение в связи с обвинением в допинге, сообщает The Island. В декабре 2015 года он сдал положительный допинг-тест. Лаборатория в Катаре обнаружила запрещённое вещество в моче Переры.

Кусал отправился в Великобританию и прошёл тест на детекторе лжи, а также сдал образец волос в парижской лаборатории. В мае 2016 года все обвинения с крикетиста были сняты, когда лаборатория в Париже определила, что результаты тестов в Катаре не являются точными и никаких следов стероидов обнаружено не было. Повторный тест мочи также подтвердил это заключение.

Представители спортсмена доказали, что в работе катарской лаборатории были существенные нарушения. В результате ВАДА временно лишило эту лабораторию аккредитации.

За время отстранения Перера пропустил ряд матчей национальной команды. Адвокаты спортсмена заявили, что из-за дисквалификации тот потерпел серьёзный финансовый удар, а его репутация получила «непоправимый урок». Федерация крикета Шри-Ланки и сам спортсмен подали иск к ВАДА о выплате компенсации. Дело тянулось около четырёх лет, и, по словам адвокатов, Перера всё же получит компенсацию. Изначально речь шла о сумме в $ 92 тыс. за судебные издержки и о $ 246 тыс. материального ущерба, но в итоге сумма выросла до $ 500 тыс.

CAS отменил дисквалификацию американского легкоатлета Лоусона, отстранённого за допинг
Чемпионка России по карате дисквалифицирована на два года за допинг
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020