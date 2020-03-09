ВАДА выплатит крикетисту $ 500 тыс. из-за несправедливого отстранения за допинг

Крикетист из Шри-Ланки Кусал Джанит Перера получит от ВАДА $ 500 тыс. в качестве компенсации за несправедливое отстранение в связи с обвинением в допинге, сообщает The Island. В декабре 2015 года он сдал положительный допинг-тест. Лаборатория в Катаре обнаружила запрещённое вещество в моче Переры.
Кусал отправился в Великобританию и прошёл тест на детекторе лжи, а также сдал образец волос в парижской лаборатории. В мае 2016 года все обвинения с крикетиста были сняты, когда лаборатория в Париже определила, что результаты тестов в Катаре не являются точными и никаких следов стероидов обнаружено не было. Повторный тест мочи также подтвердил это заключение.
Представители спортсмена доказали, что в работе катарской лаборатории были существенные нарушения. В результате ВАДА временно лишило эту лабораторию аккредитации.
За время отстранения Перера пропустил ряд матчей национальной команды. Адвокаты спортсмена заявили, что из-за дисквалификации тот потерпел серьёзный финансовый удар, а его репутация получила «непоправимый урок». Федерация крикета Шри-Ланки и сам спортсмен подали иск к ВАДА о выплате компенсации. Дело тянулось около четырёх лет, и, по словам адвокатов, Перера всё же получит компенсацию. Изначально речь шла о сумме в $ 92 тыс. за судебные издержки и о $ 246 тыс. материального ущерба, но в итоге сумма выросла до $ 500 тыс.
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