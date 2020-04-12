Фарфан против сокращения зарплаты, Евро-2020 не уедет из Петербурга. Главные новости дня

1. Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал клуб за предложение сократить зарплату, но потом назвал свои слова шуткой.

2. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город не планирует отказываться от проведения матчей грядущего чемпионата Европы по футболу.



3. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов может дебютировать в Национальной хоккейной лиге уже в конце сезона-2019/2020.

4. Гран-при Австрии Формулы-1 намечено на 5 июля и может состояться в срок.

5. Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам неаполитанского клуба



6. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.

7. «Реал» и «Барселона» потеряют по $ 19,5 млн из-за отмены Международного кубка чемпионов.

8. Премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал УЕФА за решение приостановить еврокубки лишь через два дня после объявления пандемии коронавируса.