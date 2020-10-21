Гендиректор «СКИФа»: судьба клуба должна стать ясна на следующей неделе

Генеральный директор краснодарского гандбольного клуба «СКИФ» Олег Ходьков рассказал, как продвигается ситуация с поиском источников финансирования клуба, который может прекратить существование из-за отсутствия спонсора.

«На данный момент ждём от властей края решения по дальнейшей судьбе клуба. Как гендиректор, я не могу брать на себя такую ответственность и принимать решение о расформировании или, наоборот, продолжении функционирования. Но со своей стороны прилагаю все усилия для того, чтобы клуб был сохранён. Вопрос в том, нужен СКИФ нашему краю или нет. Если нужен, то нужно садиться за стол переговоров, находить новых спонсоров или разговаривать с нынешним. На данный момент денег у клуба нет, и непонятно, будут они или нет. Ситуация тяжёлая.

Письма, которые готовлю в администрацию края, до своего адресата не доходят. Хотелось бы достучаться до нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Думаю, только он способен этот вопрос решить. С региональным министерством спорта к взаимопониманию мы не пришли: там дали понять, что сложившаяся проблема к ним не относится, что она лично моя. Но ведь СКИФ много лет относился к администрации Краснодарского края, и все решения по нему принимались там. Хочется верить, что вопрос всё же ещё может быть решён положительно. Всё должно быть ясно на следующей неделе", — приводит слова Ходькова РИА «Новости».