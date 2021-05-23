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Участник марафона, где погиб 21 человек: моё положение становилось хуже с каждой минутой

Участник марафона, где погиб 21 человек: моё положение становилось хуже с каждой минутой
Виталий Весёлый
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Выживший участник 100-километрового ультрамарафона, в ходе которого погиб 21 спортсмен, рассказал о сложностях, которые ему пришлось пережить. Марафон состоялся вчера, 22 мая, в китайской провинции Ганьсу.

«Моё положение становилось хуже с каждой минутой. Всё тело было промокшим, включая обувь и носки, а ветер лишь усугублял ситуацию. Из-за сильного ветра, признаюсь, я волновался за жизнь ещё больше. Холод становился всё более невыносимым. Потом я нашёл относительно защищённое место и изолировался там. Мне удалось кое-как раздобыть одеяло, но его мгновенно унесло ветром.

На мне были перчатки без пальцев, а ещё я использовал треккинговые палки. Однако руки были слишком холодными, поэтому взял треккинговые палки под мышку и медленно поднялся на гору. Вскоре осознал, что все десять пальцев намертво онемели, — я ничего не чувствовал. Такого со мной никогда не было. Тогда я засунул один палец в рот и держал его там в течение долгого времени, но он никак не согревался. И в то же время я чувствовал, что мой язык был очень холодным», — приводит слова участника марафона Tencent Sports.

Фрагменты ультрамарафона, где насмерть замёрз 21 бегун

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