Сергей Шубенков заявил, что рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что рассчитывает в скором времени получить статус нейтрального атлета и выступить на Олимпийских играх в Токио. Заявку в World Athletics спортсмен подал 5 мая.
В конце января Шубенков получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но не стал раскрывать детали письма.
«Ситуация пока не разрешилась, но скоро разрешится, я надеюсь. Ещё Олимпийские игры не потеряны.
Меня тестируют регулярно, на майские праздники аж два раза приходили, через три дня. Но чем больше меня проверяют, тем лучше. Хочу, чтоб у меня брали ещё и ещё", — приводит слова Шубенкова ТАСС.
Все кандидаты на участие в легкоатлетическом олимпийском турнире должны сдать в 2021 году определённое количество допинг-проб.
Олимпиада в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на год, пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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