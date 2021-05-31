«Это хороший урок». Туомас Саммелвуо — о поражении от Японии в Лиге наций

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо прокомментировал поражение от команды Японии (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций, ставшее для его подопечных первым на турнире.
«Мы должны были заканчивать матч, когда вели и контролировали игру. Вот так просто, но мы не использовали свои возможности. Японцы подняли много мячей в защите, мячи не падали в пол так легко, у них хороший приём. Поэтому, если теряешь терпение и нервничаешь хотя бы пару минут, всё заканчивается именно так. Во время наших атак были ситуации, когда с одиночным блоком или даже без блока мяч не падал на площадку. Это была игра моментов. Две или три минуты, и результат может быть другим. Это хороший урок»,- приводит слова Саммелвуо пресс-служба Лиги наций.
3 июня, в четверг, российская команда сыграет с США. Начало матча в 22:00 мск.
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