Сёстры Аверины проиграли Лале Крамаренко в упражнениях с лентой на турнире в Москве

Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу в упражнениях с лентой на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Итоговый результат спортсменки — 24,400 балла. Второе место заняла Дина Аверина, на счету которой 23,900 балла. Замкнула тройку сильнейших её сестра Арина Аверина. У неё 23,600 балла.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Ранее Арина Аверина победила в упражнениях с обручем и в упражнениях с булавами. Дина Аверина выиграла упражнения с мячом.

Сёстры Аверины выступают на соревнованиях впервые после Олимпиады-2020 в Токио, которая ознаменовалась скандалом в художественной гимнастике. Дина завоевала серебро, Арина стала четвёртой. После соревнований глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что её подопечных засудили.