Яна Кудрявцева оценила слова Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева оценила слова олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике. Ранее Навка подвергла резкой критике этот вид соревнований.

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«Да, я тоже такое читала. Не считаю, что это правильно. У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом говорить. Считаю, что это грубовато было», — рассказала Яна Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Также Кудрявцева назвала российскую гимнастку, которую можно считать последовательницей Алины Кабаевой.