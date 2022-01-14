Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определилась первая полуфинальная пара снукерного «Мастерса»

Определилась первая полуфинальная пара снукерного «Мастерса»
Комментарии

Стало известно, какие снукеристы сыграют в первом полуфинале «Мастерса», который проходит в Лондоне (Великобритания) с 9 по 16 января. Вторым полуфиналистом стал Марк Уильямс, который в четвертьфинале обыграл Джона Хиггинса со счётом 6:5. Ранее в первом четвертьфинале Нил Робертсон победил Ронни О'Салливана со счётом 6:4. Таким образом, в первом полуфинале Робертсон сыграет с Уильямсом. Встреча состоится завтра, 15 января.

Участники второго полуфинала определятся позднее. В оставшихся четвертьфиналах Джадд Трамп сыграет с Кайреном Уилсоном, а Барри Хокинс — с лидером мирового рейтинга Марком Селби.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан, на счету которого 7 побед.

Новость по теме
«Это просто смешно». Снукерист Джадд Трамп раскритиковал дресс-код на «Мастерсе»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022