Определилась первая полуфинальная пара снукерного «Мастерса»

Стало известно, какие снукеристы сыграют в первом полуфинале «Мастерса», который проходит в Лондоне (Великобритания) с 9 по 16 января. Вторым полуфиналистом стал Марк Уильямс, который в четвертьфинале обыграл Джона Хиггинса со счётом 6:5. Ранее в первом четвертьфинале Нил Робертсон победил Ронни О'Салливана со счётом 6:4. Таким образом, в первом полуфинале Робертсон сыграет с Уильямсом. Встреча состоится завтра, 15 января.
Участники второго полуфинала определятся позднее. В оставшихся четвертьфиналах Джадд Трамп сыграет с Кайреном Уилсоном, а Барри Хокинс — с лидером мирового рейтинга Марком Селби.
В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан, на счету которого 7 побед.
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