МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить соревнования в России и Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные федерации отменить или перенести с территории России и Беларуси все запланированные соревнования, сообщает пресс-служба МОК.

В заявлении МОК мотивирует свой призыв нарушением олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и желанием уделять первостепенное внимание безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует проводить в России или Беларуси никаких соревнований.

Также МОК выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества на Украине и полностью солидарен с ними. Он отмечает, что специальная целевая группа МОК находится в контакте с олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи там, где это возможно.

Новость по теме МОК призвал не использовать флаги и гимны России и Беларуси на любых спортивных турнирах