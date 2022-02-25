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МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить соревнования в России и Беларуси

МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить соревнования в России и Беларуси
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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные федерации отменить или перенести с территории России и Беларуси все запланированные соревнования, сообщает пресс-служба МОК.

В заявлении МОК мотивирует свой призыв нарушением олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и желанием уделять первостепенное внимание безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует проводить в России или Беларуси никаких соревнований.

Также МОК выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества на Украине и полностью солидарен с ними. Он отмечает, что специальная целевая группа МОК находится в контакте с олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи там, где это возможно.

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