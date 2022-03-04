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Томас Бах: вопрос срока действия санкций в отношении российских спортсменов открыт

Томас Бах: вопрос срока действия санкций в отношении российских спортсменов открыт
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал санкции против российских и белорусских спортсменов. После начала военной спецоперации России на Донбассе российских и белорусских спортсменов отстранили от соревнований.

«Мы оставили вопрос срока действия отстранения открытым… Было очень сложно определиться с временным периодом или понять, в каком случае санкции будут более жёсткими или будут сняты. Дальнейшие наши действия будут зависеть от ситуации на Украине», — цитирует Томаса Баха Reuters.

Также глава Международного олимпийского комитета добавил, что уже давно не общался с президентом России Владимиром Путиным. По словам Баха, их последние контакты были ещё много лет назад.

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